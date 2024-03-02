https://ria.ru/20240302/festival-1930711443.html

Кириенко рассказал о попытках помешать иностранным гостям прибыть на ВФМ

Кириенко рассказал о попытках помешать иностранным гостям прибыть на ВФМ - РИА Новости, 02.03.2024

Кириенко рассказал о попытках помешать иностранным гостям прибыть на ВФМ

На Всемирном фестивале молодёжи в Сочи 10 тысяч представителей иностранных государств, многие приехали, несмотря на попытки им мешать, заявил первый заместитель РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T16:13

2024-03-02T16:13

2024-03-02T16:18

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

россия

сочи

сергей кириенко

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929715423_0:263:3068:1989_1920x0_80_0_0_5a02d0ebe8e6e76416037efff605e55f.jpg

СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. На Всемирном фестивале молодёжи в Сочи 10 тысяч представителей иностранных государств, многие приехали, несмотря на попытки им мешать, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Ребята не просто приехали, многие приехали, несмотря на попытки им мешать", - сказал Кириенко журналистам перед началом церемонии открытия Всемирного фестиваля молодёжи.Он отметил, что на площадке 10 тысяч представителей иностранных государств. За право приехать ребята боролись, было подано 320 тысяч заявок, уточнил Кириенко.При этом, по его словам, когда в 2017 году проходил такой фестиваль, заявок было 50 тысяч. "Вот вам результат санкций",- подчеркнул Кириенко.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/festival-1930702604.html

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, россия, сочи, сергей кириенко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)