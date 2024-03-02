https://ria.ru/20240302/festival-1930711443.html
Кириенко рассказал о попытках помешать иностранным гостям прибыть на ВФМ
Кириенко рассказал о попытках помешать иностранным гостям прибыть на ВФМ - РИА Новости, 02.03.2024
Кириенко рассказал о попытках помешать иностранным гостям прибыть на ВФМ
На Всемирном фестивале молодёжи в Сочи 10 тысяч представителей иностранных государств, многие приехали, несмотря на попытки им мешать, заявил первый заместитель РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:13
2024-03-02T16:13
2024-03-02T16:18
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
россия
сочи
сергей кириенко
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929715423_0:263:3068:1989_1920x0_80_0_0_5a02d0ebe8e6e76416037efff605e55f.jpg
СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. На Всемирном фестивале молодёжи в Сочи 10 тысяч представителей иностранных государств, многие приехали, несмотря на попытки им мешать, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Ребята не просто приехали, многие приехали, несмотря на попытки им мешать", - сказал Кириенко журналистам перед началом церемонии открытия Всемирного фестиваля молодёжи.Он отметил, что на площадке 10 тысяч представителей иностранных государств. За право приехать ребята боролись, было подано 320 тысяч заявок, уточнил Кириенко.При этом, по его словам, когда в 2017 году проходил такой фестиваль, заявок было 50 тысяч. "Вот вам результат санкций",- подчеркнул Кириенко.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/festival-1930702604.html
россия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929715423_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_b4a60dbf60c4d2fe03b5edfe14f1dbf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, россия, сочи, сергей кириенко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество, Россия, Сочи, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Кириенко рассказал о попытках помешать иностранным гостям прибыть на ВФМ
Кириенко: на фестиваль молодежи приехали десять тысяч иностранных гостей
СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. На Всемирном фестивале молодёжи в Сочи 10 тысяч представителей иностранных государств, многие приехали, несмотря на попытки им мешать, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Ребята не просто приехали, многие приехали, несмотря на попытки им мешать", - сказал Кириенко журналистам перед началом церемонии открытия Всемирного фестиваля молодёжи.
Дипломат из Малайзии поделился мнением о Всемирном фестивале молодежи
Он отметил, что на площадке 10 тысяч представителей иностранных государств. За право приехать ребята боролись, было подано 320 тысяч заявок, уточнил Кириенко.
При этом, по его словам, когда в 2017 году проходил такой фестиваль, заявок было 50 тысяч. "Вот вам результат санкций",- подчеркнул Кириенко.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.