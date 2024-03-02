https://ria.ru/20240302/festival-1930685952.html

Панельная дискуссия на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Трансляция

Панельная дискуссия на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Трансляция - РИА Новости, 02.03.2024

Панельная дискуссия на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Трансляция

В Сириусе проходит панельная дискуссия на Всемирном фестивале молодежи. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:39

2024-03-02T13:39

2024-03-02T13:40

всемирный фестиваль молодежи — 2024

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930685503_85:0:3612:1984_1920x0_80_0_0_c0c8be184d7776583995dcb4fed40565.png

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Сириусе проходит панельная дискуссия на Всемирном фестивале молодежи.Фестиваль состоится с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина. Его организатором выступает Росмолодежь.Участникам обещают насыщенную программу. На протяжении всего фестиваля будут проходить образовательные, культурные, научные и спортивные мероприятия.Гости смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками фестиваля.В ВФМ принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе десять тысяч иностранных, в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Панельная дискуссия на фестивале молодежи в Сириусе Панельная дискуссия на фестивале молодежи в Сириусе 2024-03-02T13:39 true PT104M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин