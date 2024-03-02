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Панельная дискуссия на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Трансляция - РИА Новости, 02.03.2024
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13:39 02.03.2024 (обновлено: 13:40 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/festival-1930685952.html
Панельная дискуссия на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Трансляция
Панельная дискуссия на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Трансляция - РИА Новости, 02.03.2024
Панельная дискуссия на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Трансляция
В Сириусе проходит панельная дискуссия на Всемирном фестивале молодежи. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:39
2024-03-02T13:40
всемирный фестиваль молодежи — 2024
россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Сириусе проходит панельная дискуссия на Всемирном фестивале молодежи.Фестиваль состоится с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина. Его организатором выступает Росмолодежь.Участникам обещают насыщенную программу. На протяжении всего фестиваля будут проходить образовательные, культурные, научные и спортивные мероприятия.Гости смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками фестиваля.В ВФМ принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе десять тысяч иностранных, в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других.
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Панельная дискуссия на фестивале молодежи в Сириусе
Панельная дискуссия на фестивале молодежи в Сириусе
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Россия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Владимир Путин

Панельная дискуссия на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Трансляция

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Сириусе проходит панельная дискуссия на Всемирном фестивале молодежи.
Фестиваль состоится с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина. Его организатором выступает Росмолодежь.
Участникам обещают насыщенную программу. На протяжении всего фестиваля будут проходить образовательные, культурные, научные и спортивные мероприятия.
Гости смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками фестиваля.
В ВФМ принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе десять тысяч иностранных, в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других.
 
Всемирный фестиваль молодежи — 2024РоссияФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Владимир Путин
 
 
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