https://ria.ru/20240302/esvatini-1930672948.html
В Турции началась встреча Лаврова с королем Эсватини
В Турции началась встреча Лаврова с королем Эсватини - РИА Новости, 02.03.2024
В Турции началась встреча Лаврова с королем Эсватини
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с королем Эсватини Мсвати III на полях дипломатического форума в Анталье, передает корреспондент... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:26
2024-03-02T12:26
2024-03-02T12:26
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с королем Эсватини Мсвати III на полях дипломатического форума в Анталье, передает корреспондент РИА новости. Встреча проходит в закрытом от прессы режиме. Лавров посещал Эсватини в конце января прошлого года. Ранее в субботу Лавров встретился с коллегами из Узбекистана и Киргизии. Министр, который принимает участие 1-2 марта в Анталийском дипломатическом форуме, накануне провел ряд встреч с зарубежными коллегами и выступил на специальной сессии. Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930550682.html
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930669752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анталья (провинция), турция, россия, сергей лавров
В мире, Анталья (провинция), Турция, Россия, Сергей Лавров
В Турции началась встреча Лаврова с королем Эсватини
Лавров проводит переговоры с королем Эсватини Мсвати III
АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с королем Эсватини Мсвати III на полях дипломатического форума в Анталье, передает корреспондент РИА новости.
Встреча проходит в закрытом от прессы режиме.
Лавров прокомментировал запись разговора немецких офицеров
Лавров посещал Эсватини в конце января прошлого года.
Ранее в субботу Лавров встретился с коллегами из Узбекистана
и Киргизии
. Министр, который принимает участие 1-2 марта в Анталийском дипломатическом форуме, накануне провел ряд встреч с зарубежными коллегами и выступил на специальной сессии.
Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.
Лавров проводит встречу с главой МИД Узбекистана в Анталье