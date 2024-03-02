https://ria.ru/20240302/esvatini-1930672948.html

В Турции началась встреча Лаврова с королем Эсватини

В Турции началась встреча Лаврова с королем Эсватини - РИА Новости, 02.03.2024

В Турции началась встреча Лаврова с королем Эсватини

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с королем Эсватини Мсвати III на полях дипломатического форума в Анталье, передает корреспондент... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:26

2024-03-02T12:26

2024-03-02T12:26

в мире

анталья (провинция)

турция

россия

сергей лавров

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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с королем Эсватини Мсвати III на полях дипломатического форума в Анталье, передает корреспондент РИА новости. Встреча проходит в закрытом от прессы режиме. Лавров посещал Эсватини в конце января прошлого года. Ранее в субботу Лавров встретился с коллегами из Узбекистана и Киргизии. Министр, который принимает участие 1-2 марта в Анталийском дипломатическом форуме, накануне провел ряд встреч с зарубежными коллегами и выступил на специальной сессии. Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930550682.html

https://ria.ru/20240302/lavrov-1930669752.html

анталья (провинция)

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, анталья (провинция), турция, россия, сергей лавров