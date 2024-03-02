https://ria.ru/20240302/elbrus-1930725923.html
Альпинист из Якутска получил травму на Эльбрусе
Альпинист из Якутска получил травму на Эльбрусе - РИА Новости, 02.03.2024
Альпинист из Якутска получил травму на Эльбрусе
Спасатели вышли на помощь альпинисту из Якутска, который получил травму ноги на Эльбрусе на высоте 5,5 тысячи метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:43
2024-03-02T17:43
2024-03-02T19:08
происшествия
якутск
эльбрус
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 2 мар - РИА Новости. Спасатели вышли на помощь альпинисту из Якутска, который получил травму ноги на Эльбрусе на высоте 5,5 тысячи метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В 16.40 мск в субботу поступила информация, что на западном склоне горы Эльбрус на высоте 5500 метров альпинист из Якутска, находившийся в составе зарегистрированной группы из двух человек, получил травму ноги и попросил о помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что для оказания помощи выдвинулись 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда России на трех единицах техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Якутск, Эльбрус, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Альпинист из Якутска получил травму на Эльбрусе
Альпинист из Якутска получил травму на Эльбрусе, к нему выехали спасатели