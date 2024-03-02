https://ria.ru/20240302/elbrus-1930725923.html

Альпинист из Якутска получил травму на Эльбрусе

Альпинист из Якутска получил травму на Эльбрусе - РИА Новости, 02.03.2024

Альпинист из Якутска получил травму на Эльбрусе

Спасатели вышли на помощь альпинисту из Якутска, который получил травму ноги на Эльбрусе на высоте 5,5 тысячи метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:43

2024-03-02T17:43

2024-03-02T19:08

происшествия

якутск

эльбрус

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930735554_0:426:1209:1106_1920x0_80_0_0_400b797d1983edeae79e11a89b2b3934.jpg

НАЛЬЧИК, 2 мар - РИА Новости. Спасатели вышли на помощь альпинисту из Якутска, который получил травму ноги на Эльбрусе на высоте 5,5 тысячи метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В 16.40 мск в субботу поступила информация, что на западном склоне горы Эльбрус на высоте 5500 метров альпинист из Якутска, находившийся в составе зарегистрированной группы из двух человек, получил травму ноги и попросил о помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что для оказания помощи выдвинулись 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда России на трех единицах техники.

https://ria.ru/20231229/pogibli-1919023101.html

якутск

эльбрус

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, якутск, эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)