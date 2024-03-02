https://ria.ru/20240302/ekoaktivisty-1930709928.html

Экоактивисты разрисовали краской фасад ведомства канцлера в Берлине

Экоактивисты разрисовали краской фасад ведомства канцлера в Берлине - РИА Новости, 02.03.2024

Экоактивисты разрисовали краской фасад ведомства канцлера в Берлине

Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") разрисовали оранжевой краской фасад ведомства канцлера в Берлине, написали на нем "Помогите!... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T16:02

2024-03-02T16:02

2024-03-02T16:02

в мире

берлин (город)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") разрисовали оранжевой краской фасад ведомства канцлера в Берлине, написали на нем "Помогите! Ваши дети" и оставили отпечатки рук, сообщило движение на официальной странице в соцсети X."Призыв о помощи на фасаде ведомства канцлера. Если мы не станем громкими сейчас, у нас не будет будущего!" - сказано в публикации движения. На прикрепленной фотографии видно, как несколько активистов в ярко-оранжевых жилетах разрисовывают стену ладонями и надписью "Помогите! Ваши дети". Одного из них от фасада здания оттаскивает представитель полиции. Letzte Generation также подчеркивают, что все манифестанты младше 20 лет. Газета Berliner Zeitung сообщает, что в акции участвовало около 16 активистов, десять из которых были задержаны полицией. На опубликованном изданием видео можно увидеть, как участники акции сидят или лежат с плакатами на дороге, позади них находится разрисованная стена. Вокруг манифестантов ходят сотрудники правоохранительных органов. Активисты "Последнего поколения" наиболее известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, либо пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.

https://ria.ru/20240210/ekoaktivisty-1926626672.html

https://ria.ru/20240128/dzhokonda-1923961901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, берлин (город)