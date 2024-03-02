https://ria.ru/20240302/ekaterinburg-1930685826.html
Около электроподстанции в Екатеринбурге произошел хлопок
Около электроподстанции в Екатеринбурге произошел хлопок - РИА Новости, 02.03.2024
Около электроподстанции в Екатеринбурге произошел хлопок
Хлопок с яркой вспышкой произошел около электроподстанции в Екатеринбурге из-за неисправности оборудования, сообщает антитеррористическая комиссия региона. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:38
2024-03-02T13:38
2024-03-02T13:38
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Хлопок с яркой вспышкой произошел около электроподстанции в Екатеринбурге из-за неисправности оборудования, сообщает антитеррористическая комиссия региона. "По данным экстренных служб, (в пятницу - ред.) около 23.00 (21.00 мск - ред.) вблизи ОПУ ПС "Калининская" произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой, которую могли наблюдать жители близлежащих территорий", - говорится в сообщении. Отмечается, что произошедшее не повлияло на энергоснабжение районов Екатеринбурга, электрооборудование подстанции работает в штатном режиме. По данным комиссии, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время на месте работают специалисты ПАО "Россети Урал". Правоохранители проводят проверку, добавили в комиссии.
https://ria.ru/20230823/moskva-siti-1891637923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Около электроподстанции в Екатеринбурге произошел хлопок
Около электроподстанции в Екатеринбурге произошел хлопок с яркой вспышкой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Хлопок с яркой вспышкой произошел около электроподстанции в Екатеринбурге из-за неисправности оборудования, сообщает антитеррористическая комиссия региона.
"По данным экстренных служб, (в пятницу - ред.) около 23.00 (21.00 мск - ред.) вблизи ОПУ ПС "Калининская" произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой, которую могли наблюдать жители близлежащих территорий", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что произошедшее не повлияло на энергоснабжение районов Екатеринбурга, электрооборудование подстанции работает в штатном режиме. По данным комиссии, пострадавших в результате инцидента нет.
В настоящее время на месте работают специалисты ПАО "Россети Урал". Правоохранители проводят проверку, добавили в комиссии.
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