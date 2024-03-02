https://ria.ru/20240302/ekaterinburg-1930685826.html

Около электроподстанции в Екатеринбурге произошел хлопок

Около электроподстанции в Екатеринбурге произошел хлопок - РИА Новости, 02.03.2024

Около электроподстанции в Екатеринбурге произошел хлопок

Хлопок с яркой вспышкой произошел около электроподстанции в Екатеринбурге из-за неисправности оборудования, сообщает антитеррористическая комиссия региона. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:38

2024-03-02T13:38

2024-03-02T13:38

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Хлопок с яркой вспышкой произошел около электроподстанции в Екатеринбурге из-за неисправности оборудования, сообщает антитеррористическая комиссия региона. "По данным экстренных служб, (в пятницу - ред.) около 23.00 (21.00 мск - ред.) вблизи ОПУ ПС "Калининская" произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой, которую могли наблюдать жители близлежащих территорий", - говорится в сообщении. Отмечается, что произошедшее не повлияло на энергоснабжение районов Екатеринбурга, электрооборудование подстанции работает в штатном режиме. По данным комиссии, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время на месте работают специалисты ПАО "Россети Урал". Правоохранители проводят проверку, добавили в комиссии.

https://ria.ru/20230823/moskva-siti-1891637923.html

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екатеринбург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург