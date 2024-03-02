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В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 02.03.2024
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22:40 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/dtp-1930769208.html
В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок
В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 02.03.2024
В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок
Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП под Пермью, где столкнулись лоб в лоб две иномарки, сообщает краевая Госавтоинспекция в телеграм-канале. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T22:40
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происшествия
авто
пермь
пермский край
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ПЕРМЬ, 2 мар - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП под Пермью, где столкнулись лоб в лоб две иномарки, сообщает краевая Госавтоинспекция в телеграм-канале. По данным ведомства, инцидент произошел вечером 2 марта. Автомобиль Kio Rio с прицепом на трассе М7 "Волга" в Пермском крае вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris. Причина выезда иномарки на "встречку" на данный момент не установлена. "В результате ДТП несовершеннолетний пассажир "Хендай" (мальчик восьми лет) и женщина 40 лет погибли на месте, оба водителя госпитализированы", - говорится в сообщении. На фото с места ДТП видны две сильно искореженные машины, одна из них залетела на металлическое ограждение дороги. Рядом с ними стоит реанимобиль.
https://ria.ru/20240107/dtp-1920051210.html
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происшествия, авто, пермь, пермский край, hyundai creta
Происшествия, Авто, Пермь, Пермский край, Hyundai Creta
В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок

Под Пермью при лобовом столкновении двух автомобилей погибли женщина и мальчик

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 2 мар - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП под Пермью, где столкнулись лоб в лоб две иномарки, сообщает краевая Госавтоинспекция в телеграм-канале.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 2 марта. Автомобиль Kio Rio с прицепом на трассе М7 "Волга" в Пермском крае вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris. Причина выезда иномарки на "встречку" на данный момент не установлена.
«
"В результате ДТП несовершеннолетний пассажир "Хендай" (мальчик восьми лет) и женщина 40 лет погибли на месте, оба водителя госпитализированы", - говорится в сообщении.
На фото с места ДТП видны две сильно искореженные машины, одна из них залетела на металлическое ограждение дороги. Рядом с ними стоит реанимобиль.
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