https://ria.ru/20240302/dtp-1930769208.html

В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок

В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 02.03.2024

В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок

Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП под Пермью, где столкнулись лоб в лоб две иномарки, сообщает краевая Госавтоинспекция в телеграм-канале. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T22:40

2024-03-02T22:40

2024-03-02T22:40

происшествия

авто

пермь

пермский край

hyundai creta

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:214:4206:2580_1920x0_80_0_0_3a0ca918b66e2e5697694b55f64e18dc.jpg

ПЕРМЬ, 2 мар - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП под Пермью, где столкнулись лоб в лоб две иномарки, сообщает краевая Госавтоинспекция в телеграм-канале. По данным ведомства, инцидент произошел вечером 2 марта. Автомобиль Kio Rio с прицепом на трассе М7 "Волга" в Пермском крае вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris. Причина выезда иномарки на "встречку" на данный момент не установлена. "В результате ДТП несовершеннолетний пассажир "Хендай" (мальчик восьми лет) и женщина 40 лет погибли на месте, оба водителя госпитализированы", - говорится в сообщении. На фото с места ДТП видны две сильно искореженные машины, одна из них залетела на металлическое ограждение дороги. Рядом с ними стоит реанимобиль.

https://ria.ru/20240107/dtp-1920051210.html

пермь

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, пермь, пермский край, hyundai creta