https://ria.ru/20240302/dtp-1930769208.html
В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок
В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 02.03.2024
В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок
Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП под Пермью, где столкнулись лоб в лоб две иномарки, сообщает краевая Госавтоинспекция в телеграм-канале. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T22:40
2024-03-02T22:40
2024-03-02T22:40
происшествия
авто
пермь
пермский край
hyundai creta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:214:4206:2580_1920x0_80_0_0_3a0ca918b66e2e5697694b55f64e18dc.jpg
ПЕРМЬ, 2 мар - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП под Пермью, где столкнулись лоб в лоб две иномарки, сообщает краевая Госавтоинспекция в телеграм-канале. По данным ведомства, инцидент произошел вечером 2 марта. Автомобиль Kio Rio с прицепом на трассе М7 "Волга" в Пермском крае вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris. Причина выезда иномарки на "встречку" на данный момент не установлена. "В результате ДТП несовершеннолетний пассажир "Хендай" (мальчик восьми лет) и женщина 40 лет погибли на месте, оба водителя госпитализированы", - говорится в сообщении. На фото с места ДТП видны две сильно искореженные машины, одна из них залетела на металлическое ограждение дороги. Рядом с ними стоит реанимобиль.
https://ria.ru/20240107/dtp-1920051210.html
пермь
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_241:0:3966:2794_1920x0_80_0_0_1ecb321cdaf587013f490b534162a467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, пермь, пермский край, hyundai creta
Происшествия, Авто, Пермь, Пермский край, Hyundai Creta
В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок
Под Пермью при лобовом столкновении двух автомобилей погибли женщина и мальчик