https://ria.ru/20240302/donetskoe-1930683579.html

ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 02.03.2024

ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, уничтожили склад боеприпасов, потери Украины составили более 390 военнослужащих, два... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:27

2024-03-02T13:27

2024-03-02T13:44

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

украина

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, уничтожили склад боеприпасов, потери Украины составили более 390 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 390 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка (САУ) АS-90 производства Великобритании, САУ Krab польского производства, три САУ "Гвоздика", три гаубицы Д-20, буксируемое орудие М119 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также станция радиоэлектронной борьбы."Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240302/vsu-1930672760.html

https://ria.ru/20240302/peregovory-1930655995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина