ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, уничтожили склад боеприпасов, потери Украины составили более 390 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 390 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка (САУ) АS-90 производства Великобритании, САУ Krab польского производства, три САУ "Гвоздика", три гаубицы Д-20, буксируемое орудие М119 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также станция радиоэлектронной борьбы.
"Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - добавили в Минобороны РФ.