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Президент Болгарии назвал дипломатию единственным путем для мира в Европе
Президент Болгарии назвал дипломатию единственным путем для мира в Европе - РИА Новости, 02.03.2024
Президент Болгарии назвал дипломатию единственным путем для мира в Европе
Президент Болгарии Румен Радев в ходе дипломатического форума в Турции заявил, что разрешение конфликтов в странах Европы возможно только дипломатическим путем. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T00:13
2024-03-02T00:13
2024-03-02T00:13
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев в ходе дипломатического форума в Турции заявил, что разрешение конфликтов в странах Европы возможно только дипломатическим путем. "Независимо от того, насколько глубоки противоречия, и обостряются конфликты в нашем регионе, достижение их устойчивого разрешения и мира возможно только средствами дипломатии и восстановления диалога", - приводятся слова президента на сайте правительства Болгарии. По его словам, ни при каких обстоятельствах не должны приниматься решения, которые привели бы к эскалации конфликта на Украине как территориально, так и с точки зрения применения новых вооружений. Ранее Радев заявил, что с тревогой следил за саммитом в Париже, на которой были высказаны идеи о военной эскалации конфликта на Украине.
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болгария, украина, европа, румен радев, в мире
Болгария, Украина, Европа, Румен Радев, В мире
Президент Болгарии назвал дипломатию единственным путем для мира в Европе
Президент Болгарии Радаев: лишь дипломатия поможет установить мир в Европе