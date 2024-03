https://ria.ru/20240302/brend-1930761254.html

Первый российский бренд сумок из веганской биокожи готов выйти на экспорт

Первый российский бренд сумок из веганской биокожи готов выйти на экспорт

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый российский бренд сумок из веганской биокожи SEVEN PIECES планирует выйти на внешние рынки, рассказала основательница бренда Ирина Леонова в ходе мастер-класса "Сделано в России: креативные подходы в международном бизнесе", организованного Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) и Росмолодежь.Бизнес на Всемирном фестивале молодежи. "Бренд основан в 2021 году, и его основные цели – популяризировать экологичное мышление в России и "подвинуть" кожевенные производства на рынке. SEVEN PIECES производит дизайнерские сумки, кошельки, чехлы для ноутбука из кактуса, рафии и "кожи" яблока", - рассказала Леонова. "Сейчас компания готовит первый экспортный продукт", - добавила она. По словам Леоновой, идеей сумок из "кожи" яблок уже заинтересовались иностранные инвесторы. "Мы стремимся к максимальной осознанности и соответствию концепции устойчивого развития. Для нас экологичность – это забота не только о природе и окружающем мире, но и о себе, своем окружении и потребительском выборе. Экологичность как ценностная основа бренда – крайне популярный ориентир развития бизнеса в мире и на сегодняшний день продолжает развиваться и в России", – подчеркнула основательница компании. По ее словам, сейчас экобренды испытывают трудности – не только из-за того, что клиенты на рынках России и стран СНГ пока не готовы к переосмыслению своих ценностей, но и из-за большой себестоимости продукта, и как следствие, его высокой конечной цены. Леонова отметила, что главное – сделать качественную продукцию доступной. Бренд SEVEN PIECES при поддержке РЭЦ участвовал в первой женской бизнес-миссии в Узбекистан в 2023 году. Тогда за два дня предпринимательницы провели более 100 деловых встреч и обменялись опытом в сфере моды и ритейла. Миссию под брендом Made in Russia организовал Российский экспортный центр при поддержке Минпромторга России и Евразийского женского форума.

