https://ria.ru/20240302/brend-1930761254.html
Первый российский бренд сумок из веганской биокожи готов выйти на экспорт
Первый российский бренд сумок из веганской биокожи готов выйти на экспорт - РИА Новости, 02.03.2024
Первый российский бренд сумок из веганской биокожи готов выйти на экспорт
Первый российский бренд сумок из веганской биокожи SEVEN PIECES планирует выйти на внешние рынки, рассказала основательница бренда Ирина Леонова в ходе... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T21:27
2024-03-02T21:27
2024-03-02T21:27
экономика
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россия
узбекистан
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снг
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый российский бренд сумок из веганской биокожи SEVEN PIECES планирует выйти на внешние рынки, рассказала основательница бренда Ирина Леонова в ходе мастер-класса "Сделано в России: креативные подходы в международном бизнесе", организованного Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) и Росмолодежь.Бизнес на Всемирном фестивале молодежи. "Бренд основан в 2021 году, и его основные цели – популяризировать экологичное мышление в России и "подвинуть" кожевенные производства на рынке. SEVEN PIECES производит дизайнерские сумки, кошельки, чехлы для ноутбука из кактуса, рафии и "кожи" яблока", - рассказала Леонова. "Сейчас компания готовит первый экспортный продукт", - добавила она. По словам Леоновой, идеей сумок из "кожи" яблок уже заинтересовались иностранные инвесторы. "Мы стремимся к максимальной осознанности и соответствию концепции устойчивого развития. Для нас экологичность – это забота не только о природе и окружающем мире, но и о себе, своем окружении и потребительском выборе. Экологичность как ценностная основа бренда – крайне популярный ориентир развития бизнеса в мире и на сегодняшний день продолжает развиваться и в России", – подчеркнула основательница компании. По ее словам, сейчас экобренды испытывают трудности – не только из-за того, что клиенты на рынках России и стран СНГ пока не готовы к переосмыслению своих ценностей, но и из-за большой себестоимости продукта, и как следствие, его высокой конечной цены. Леонова отметила, что главное – сделать качественную продукцию доступной. Бренд SEVEN PIECES при поддержке РЭЦ участвовал в первой женской бизнес-миссии в Узбекистан в 2023 году. Тогда за два дня предпринимательницы провели более 100 деловых встреч и обменялись опытом в сфере моды и ритейла. Миссию под брендом Made in Russia организовал Российский экспортный центр при поддержке Минпромторга России и Евразийского женского форума.
https://ria.ru/20240302/brendy-1930732768.html
https://ria.ru/20240301/innovatsii-1930562707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, узбекистан, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), снг, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Экономика, Технологии, Россия, Узбекистан, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), СНГ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Первый российский бренд сумок из веганской биокожи готов выйти на экспорт
Леонова: первый российский бренд сумок из веганской биокожи готов к экспорту
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый российский бренд сумок из веганской биокожи SEVEN PIECES планирует выйти на внешние рынки, рассказала основательница бренда Ирина Леонова в ходе мастер-класса "Сделано в России: креативные подходы в международном бизнесе", организованного Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) и Росмолодежь.Бизнес на Всемирном фестивале молодежи.
"Бренд основан в 2021 году, и его основные цели – популяризировать экологичное мышление в России и "подвинуть" кожевенные производства на рынке. SEVEN PIECES производит дизайнерские сумки, кошельки, чехлы для ноутбука из кактуса, рафии и "кожи" яблока", - рассказала Леонова.
"ЭкоНива": открытость помогает российским брендам на внешних рынках
"Сейчас компания готовит первый экспортный продукт", - добавила она. По словам Леоновой, идеей сумок из "кожи" яблок уже заинтересовались иностранные инвесторы.
"Мы стремимся к максимальной осознанности и соответствию концепции устойчивого развития. Для нас экологичность – это забота не только о природе и окружающем мире, но и о себе, своем окружении и потребительском выборе. Экологичность как ценностная основа бренда – крайне популярный ориентир развития бизнеса в мире и на сегодняшний день продолжает развиваться и в России", – подчеркнула основательница компании.
По ее словам, сейчас экобренды испытывают трудности – не только из-за того, что клиенты на рынках России и стран СНГ
пока не готовы к переосмыслению своих ценностей, но и из-за большой себестоимости продукта, и как следствие, его высокой конечной цены. Леонова отметила, что главное – сделать качественную продукцию доступной.
Бренд SEVEN PIECES при поддержке РЭЦ участвовал в первой женской бизнес-миссии в Узбекистан
в 2023 году. Тогда за два дня предпринимательницы провели более 100 деловых встреч и обменялись опытом в сфере моды и ритейла. Миссию под брендом Made in Russia организовал Российский экспортный центр при поддержке Минпромторга
России и Евразийского женского форума.
На Всемирном фестивале молодежи представили инновационные продукты