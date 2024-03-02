https://ria.ru/20240302/boeviki-1930765329.html

Боевики в Карабулаке открыли огонь по правоохранителям

Боевики в Карабулаке открыли огонь по правоохранителям - РИА Новости, 02.03.2024

Боевики в Карабулаке открыли огонь по правоохранителям

Боевики в Карабулаке при попытке задержания открыли огонь по силам правопорядка, правоохранители вступили в бой с преступниками, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T22:02

2024-03-02T22:02

2024-03-02T22:02

в мире

республика ингушетия

национальный антитеррористический комитет рф

происшествия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Боевики в Карабулаке при попытке задержания открыли огонь по силам правопорядка, правоохранители вступили в бой с преступниками, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета. "При попытке задержания они открыли огонь по силам правопорядка. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с преступниками", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240302/kto-1930752064.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, республика ингушетия, национальный антитеррористический комитет рф, происшествия