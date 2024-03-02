https://ria.ru/20240302/boeviki-1930765329.html
Боевики в Карабулаке открыли огонь по правоохранителям
Боевики в Карабулаке открыли огонь по правоохранителям - РИА Новости, 02.03.2024
Боевики в Карабулаке открыли огонь по правоохранителям
Боевики в Карабулаке при попытке задержания открыли огонь по силам правопорядка, правоохранители вступили в бой с преступниками, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T22:02
2024-03-02T22:02
2024-03-02T22:02
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республика ингушетия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Боевики в Карабулаке при попытке задержания открыли огонь по силам правопорядка, правоохранители вступили в бой с преступниками, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета. "При попытке задержания они открыли огонь по силам правопорядка. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с преступниками", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240302/kto-1930752064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика ингушетия, национальный антитеррористический комитет рф, происшествия
В мире, Республика Ингушетия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Происшествия
Боевики в Карабулаке открыли огонь по правоохранителям
НАК: боевики в Карабулаке при задержании открыли огонь по силам правопорядка