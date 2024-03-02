https://ria.ru/20240302/blokirovka-1930618144.html

СМИ: в Х заблокировали профили, показавшие запись беседы немецких военных

СМИ: в Х заблокировали профили, показавшие запись беседы немецких военных - РИА Новости, 02.03.2024

СМИ: в Х заблокировали профили, показавшие запись беседы немецких военных

В немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших запись беседы немецких военных, обсуждавших удар ракетами... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T00:23

2024-03-02T00:23

2024-03-02T00:25

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эммануэль макрон

олаф шольц

bild

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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. В немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших запись беседы немецких военных, обсуждавших удар ракетами Taurus по Крымскому мосту, утверждает таблоид Bild. "В пятницу бундесвер попытался ограничить ущерб: аккаунты в социальной сети X (бывший Twitter), распространившие запись, были заблокированы в Германии", - пишет издание. Ранее в министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора военных ФРГ об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Из слов Шольца также следует, что британские и французские войска участвуют в размещении ракет дальнего радиуса действия на Украине.

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

https://ria.ru/20240301/most-1930581173.html

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-02T00:23 true PT16M45S

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в мире, украина, германия, франция, маргарита симоньян, эммануэль макрон, олаф шольц, bild, евросоюз, разговор немецких военных об атаке на крымский мост