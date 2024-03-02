https://ria.ru/20240302/bespilotnik-1930712724.html

ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

ПВО сбила беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 02.03.2024

ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T16:23

2024-03-02T16:23

2024-03-02T16:30

специальная военная операция на украине

белгородский район

белгородская область

безопасность

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 мар - РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков.Он уточнил, что, согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20240301/bespilotniki-1930390509.html

белгородский район

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородский район, белгородская область, безопасность, происшествия, вячеслав гладков