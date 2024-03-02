https://ria.ru/20240302/bespilotnik-1930712724.html
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 02.03.2024
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:23
2024-03-02T16:23
2024-03-02T16:30
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгородская область
безопасность
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 мар - РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков.Он уточнил, что, согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20240301/bespilotniki-1930390509.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородский район, белгородская область, безопасность, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгородская область, Безопасность, Происшествия, Вячеслав Гладков
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
В Белгородской области над селом Новая Деревня сбили БПЛА самолетного типа