Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 02.03.2024 (обновлено: 16:30 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/bespilotnik-1930712724.html
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 02.03.2024
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:23
2024-03-02T16:30
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгородская область
безопасность
происшествия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
БЕЛГОРОД, 2 мар - РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков.Он уточнил, что, согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20240301/bespilotniki-1930390509.html
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородский район, белгородская область, безопасность, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгородская область, Безопасность, Происшествия, Вячеслав Гладков
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

В Белгородской области над селом Новая Деревня сбили БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 мар - РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков.
Он уточнил, что, согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Офицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Над Нижегородской областью перехватили украинские беспилотники
1 марта, 07:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районБелгородская областьБезопасностьПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала