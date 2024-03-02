Рейтинг@Mail.ru
Глава ВОЗ сообщил о доставке в больницу "Аш-Шифа" топлива и медикаментов - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:58 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/ash-shifa-1930626918.html
Глава ВОЗ сообщил о доставке в больницу "Аш-Шифа" топлива и медикаментов
Глава ВОЗ сообщил о доставке в больницу "Аш-Шифа" топлива и медикаментов - РИА Новости, 02.03.2024
Глава ВОЗ сообщил о доставке в больницу "Аш-Шифа" топлива и медикаментов
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа удалось доставить некоторое количество... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T02:58
2024-03-02T02:58
израиль
россия
восточный иерусалим
тедрос адханом гебрейесус
владимир путин
оон
хамас
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909848674_0:0:2886:1623_1920x0_80_0_0_b8cf69cc3273b38a13368d48ef2adba4.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа удалось доставить некоторое количество топлива и медикаментов для пациентов. "Спустя больше месяца ВОЗ и партнерам удалось получить доступ к больнице "Аш-Шифа" на севере сектора Газа, чтобы доставить 19 тысяч литров топлива, жизненно необходимые медикаменты для 150 пациентов и лекарства для 50 детей, страдающих от тяжелого острого недоедания", - написал Гебрейесус в соцсети Х. По его словам, уровень разрушений вокруг больницы невозможно описать словами. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240302/gumpomosch-1930626373.html
https://ria.ru/20240302/gaza-1930621922.html
https://ria.ru/20240131/zaderzhanie-1924601660.html
израиль
россия
восточный иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909848674_0:0:2566:1924_1920x0_80_0_0_ec74eeedb740dc93f0c0d81dbc41ca21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, россия, восточный иерусалим, тедрос адханом гебрейесус, владимир путин, оон, хамас, в мире, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Тедрос Адханом Гебрейесус, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, В мире, ВОЗ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава ВОЗ сообщил о доставке в больницу "Аш-Шифа" топлива и медикаментов

Глава ВОЗ сообщил о доставке в больницу "Аш-Шифа" в Газе топлива и медикаментов

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
Израильские военные рядом с больницей Аш-Шифа в Газе - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа удалось доставить некоторое количество топлива и медикаментов для пациентов.
«
"Спустя больше месяца ВОЗ и партнерам удалось получить доступ к больнице "Аш-Шифа" на севере сектора Газа, чтобы доставить 19 тысяч литров топлива, жизненно необходимые медикаменты для 150 пациентов и лекарства для 50 детей, страдающих от тяжелого острого недоедания", - написал Гебрейесус в соцсети Х.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Байден пообещал сбросить с воздуха гумпомощь для жителей Газы
02:33
По его словам, уровень разрушений вокруг больницы невозможно описать словами.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
СМИ: в результате ударов ЦАХАЛ по городу Дер аль-Балах погибли 15 человек
01:18
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильская полиция - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
СМИ: в Израиле задержали 18 человек, блокировавших пропуск гумпомощи в Газу
31 января, 15:52
 
ИзраильРоссияВосточный ИерусалимТедрос Адханом ГебрейесусВладимир ПутинООНХАМАСВ миреВОЗОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала