https://ria.ru/20240302/armeniya-1930699353.html
В Ереване заявили, что готовы к полной нормализации отношений с Турцией
В Ереване заявили, что готовы к полной нормализации отношений с Турцией - РИА Новости, 02.03.2024
В Ереване заявили, что готовы к полной нормализации отношений с Турцией
Армения готова к открытию границы с Турцией и полному восстановлению дипломатических связей, заявил спецпредставитель Еревана по нормализации отношений с... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:06
2024-03-02T15:06
2024-03-02T16:33
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турция
армения
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АНТАЛЬЯ, 2 мар — РИА Новости. Армения готова к открытию границы с Турцией и полному восстановлению дипломатических связей, заявил спецпредставитель Еревана по нормализации отношений с Анкарой, вице-спикер парламента республики Рубен Рубинян в интервью CNN Türk. "Мы не видим на сегодняшний день преград для полной нормализации отношений с Турцией, дипломатических отношений, готовы на сегодняшний день к открытию границы", — сказал он.По словам Рубиняна, Армения ждет политической воли от Турции по этому вопросу. Между двумя государствами отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Турцией азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Анкары на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией — зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД России, стороны при переговорах проявили готовность вести диалог в конструктивном, неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
https://ria.ru/20240229/armeniya-1930318877.html
https://ria.ru/20240228/odkb-1930051989.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, армения, анкара (провинция)
В мире, Турция, Армения, Анкара (провинция)
В Ереване заявили, что готовы к полной нормализации отношений с Турцией
Спецпредставитель Еревана: Армения готова к нормализации отношений с Турцией