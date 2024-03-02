В Ереване заявили о сильном снижении доли России в ВТС Армении
В Ереване заявили о снижении доли России в ВТС Армении до менее десяти процентов
© Sputnik / Асатур Есаянц
Человек с флагом Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 мар – РИА Новости. Доля России в военно-техническом сотрудничестве Армении с другими странами снизилась с 96% до менее 10%, заявил секретарь армянского совбеза Армен Григорян.
«
"По состоянию на 2020 год 96% всего военно-технического сотрудничества Армении приходилось на Россию. С января 2021 года Армения заключила контракты на несколько миллиардов долларов с разными странами... В этих контрактах объемы России составляют менее 10%. То есть военно-техническое сотрудничество с Россией снизилось с 96% до менее 10%", – сказал Григорян в интервью общественному телевидению Армении.
По его утверждению, "это был выбор России", "Армения была вынуждена диверсифицировать эту сферу".
"Во время встреч со стороны России прозвучала мысль, что если будут поставлять Армении оружие, то позиции Армении будут ужесточены", – сказал Григорян.
Он добавил, что это якобы было официальное заявление, однако не назвал, кто его сделал.
В ноябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия якобы затягивает поставки оружия Еревану. По его утверждению, велись обсуждения, по каким механизмам можно решить эту проблему, и одним из вариантов он называл сокращение долга Армении перед Россией в размере выплаченной за оружие суммы. Москва о каких-либо задержках не сообщала, при этом армянская сторона периодически делает подобные заявления.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия всегда "бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией, никогда не была инициатором их обострений, делала максимально для поддержки народа Армении в самых сложных ситуациях". Она призвала не реагировать на экстремистские заявления об отношениях России и Армении и отметила, что армянский народ знает, что российская помощь всегда приходила.