Рейтинг@Mail.ru
В Ереване заявили о сильном снижении доли России в ВТС Армении - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/armeniya-1930618945.html
В Ереване заявили о сильном снижении доли России в ВТС Армении
В Ереване заявили о сильном снижении доли России в ВТС Армении - РИА Новости, 02.03.2024
В Ереване заявили о сильном снижении доли России в ВТС Армении
Доля России в военно-техническом сотрудничестве Армении с другими странами снизилась с 96% до менее 10%, заявил секретарь армянского совбеза Армен Григорян. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T00:32
2024-03-02T00:32
армен григорян
россия
армения
ереван
никол пашинян
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590384627_0:77:2350:1399_1920x0_80_0_0_03136d187a1170066818af57c8cfed82.jpg
ЕРЕВАН, 2 мар – РИА Новости. Доля России в военно-техническом сотрудничестве Армении с другими странами снизилась с 96% до менее 10%, заявил секретарь армянского совбеза Армен Григорян. "По состоянию на 2020 год 96% всего военно-технического сотрудничества Армении приходилось на Россию. С января 2021 года Армения заключила контракты на несколько миллиардов долларов с разными странами... В этих контрактах объемы России составляют менее 10%. То есть военно-техническое сотрудничество с Россией снизилось с 96% до менее 10%", – сказал Григорян в интервью общественному телевидению Армении. По его утверждению, "это был выбор России", "Армения была вынуждена диверсифицировать эту сферу". "Во время встреч со стороны России прозвучала мысль, что если будут поставлять Армении оружие, то позиции Армении будут ужесточены", – сказал Григорян. Он добавил, что это якобы было официальное заявление, однако не назвал, кто его сделал. В ноябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия якобы затягивает поставки оружия Еревану. По его утверждению, велись обсуждения, по каким механизмам можно решить эту проблему, и одним из вариантов он называл сокращение долга Армении перед Россией в размере выплаченной за оружие суммы. Москва о каких-либо задержках не сообщала, при этом армянская сторона периодически делает подобные заявления. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия всегда "бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией, никогда не была инициатором их обострений, делала максимально для поддержки народа Армении в самых сложных ситуациях". Она призвала не реагировать на экстремистские заявления об отношениях России и Армении и отметила, что армянский народ знает, что российская помощь всегда приходила.
https://ria.ru/20240222/armeniya-1929063314.html
https://ria.ru/20240201/odkb-1924718488.html
россия
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590384627_122:0:2175:1540_1920x0_80_0_0_10a57748809324b42263da2c99777ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армен григорян, россия, армения, ереван, никол пашинян, мария захарова
Армен Григорян, Россия, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Мария Захарова
В Ереване заявили о сильном снижении доли России в ВТС Армении

В Ереване заявили о снижении доли России в ВТС Армении до менее десяти процентов

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкЧеловек с флагом Армении
Человек с флагом Армении - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Человек с флагом Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 мар – РИА Новости. Доля России в военно-техническом сотрудничестве Армении с другими странами снизилась с 96% до менее 10%, заявил секретарь армянского совбеза Армен Григорян.
«
"По состоянию на 2020 год 96% всего военно-технического сотрудничества Армении приходилось на Россию. С января 2021 года Армения заключила контракты на несколько миллиардов долларов с разными странами... В этих контрактах объемы России составляют менее 10%. То есть военно-техническое сотрудничество с Россией снизилось с 96% до менее 10%", – сказал Григорян в интервью общественному телевидению Армении.
По его утверждению, "это был выбор России", "Армения была вынуждена диверсифицировать эту сферу".
"Во время встреч со стороны России прозвучала мысль, что если будут поставлять Армении оружие, то позиции Армении будут ужесточены", – сказал Григорян.
Он добавил, что это якобы было официальное заявление, однако не назвал, кто его сделал.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Посол в Ереване обеспокоился тенденциями дистанцирования Армении от России
22 февраля, 19:27
В ноябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия якобы затягивает поставки оружия Еревану. По его утверждению, велись обсуждения, по каким механизмам можно решить эту проблему, и одним из вариантов он называл сокращение долга Армении перед Россией в размере выплаченной за оружие суммы. Москва о каких-либо задержках не сообщала, при этом армянская сторона периодически делает подобные заявления.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия всегда "бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией, никогда не была инициатором их обострений, делала максимально для поддержки народа Армении в самых сложных ситуациях". Она призвала не реагировать на экстремистские заявления об отношениях России и Армении и отметила, что армянский народ знает, что российская помощь всегда приходила.
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Обеспечение безопасности Армении невозможно без ОДКБ, заявили в МИД России
1 февраля, 08:19
 
Армен ГригорянРоссияАрменияЕреванНикол ПашинянМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала