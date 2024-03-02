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В МИД назвали возможные сроки встречи рабочих групп Арктического совета - РИА Новости, 02.03.2024
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07:50 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/arkticheskiy_sovet-1930638395.html
В МИД назвали возможные сроки встречи рабочих групп Арктического совета
В МИД назвали возможные сроки встречи рабочих групп Арктического совета - РИА Новости, 02.03.2024
В МИД назвали возможные сроки встречи рабочих групп Арктического совета
Первые после двухлетнего перерыва встречи рабочих групп Арктического совета могут пройти уже этой весной, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T07:50
2024-03-02T07:50
россия
весна
в мире
норвегия
украина
николай корчунов
арктический совет
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Первые после двухлетнего перерыва встречи рабочих групп Арктического совета могут пройти уже этой весной, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.Ранее стало известно, что страны Арктического совета приняли решение постепенно возобновить работу в формате рабочих групп. Последние два года деятельность совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине."Каждая из рабочих групп работает по своему плану. Подготовка заседаний рабочих групп предполагает согласование повестки и дат их проведения. Решения принимаются консенсусом. Можно предположить, что первые встречи пройдут уже этой весной", – сказал Корчунов.По его словам, Москва в целом положительно оценивает возобновление работы совета, прежде всего его рабочих и экспертных групп, в которых делается основная работа."Как быстро произойдет восстановление работы совета – покажет время", – добавил дипломат.Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов. На сегодняшний день вопрос о возможном выходе России из Арктического совета не стоит, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.
https://ria.ru/20240215/arktika-1927493233.html
https://ria.ru/20240206/arktika-1925664990.html
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россия, весна, в мире, норвегия, украина, николай корчунов, арктический совет
Россия, Весна, В мире, Норвегия, Украина, Николай Корчунов, Арктический совет
В МИД назвали возможные сроки встречи рабочих групп Арктического совета

МИД: первые после перерыва встречи групп Арктического совета могут пройти весной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Первые после двухлетнего перерыва встречи рабочих групп Арктического совета могут пройти уже этой весной, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
Ранее стало известно, что страны Арктического совета приняли решение постепенно возобновить работу в формате рабочих групп. Последние два года деятельность совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине.
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"Каждая из рабочих групп работает по своему плану. Подготовка заседаний рабочих групп предполагает согласование повестки и дат их проведения. Решения принимаются консенсусом. Можно предположить, что первые встречи пройдут уже этой весной", – сказал Корчунов.
По его словам, Москва в целом положительно оценивает возобновление работы совета, прежде всего его рабочих и экспертных групп, в которых делается основная работа.
"Как быстро произойдет восстановление работы совета – покажет время", – добавил дипломат.
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Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.
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