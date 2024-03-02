Архиепископ Иерусалимский назвал оскорбительным притеснение УПЦ
Архиепископ Иерусалимский назвал оскорбительным и печальным притеснение УПЦ
© УПЦПравославные у храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Виннице
© УПЦ
Православные у храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Виннице. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Архиепископ Иерусалимский Феодосий заявил, что считает оскорбительным и печальным притеснением Украинскую Православную Церковь (УПЦ), сообщает сайт Московской патриархии.
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"Иерусалим в контексте последних событий считает оскорбительным и печальным, что УПЦ преследуют и притесняют государственные структуры, несмотря на все обращения и призывы, которые были сделаны", - приводит слова архиепископа Иерусалимского Феодосия сайт Московской патриархии.
Архиепископ отметил, что продолжается преследование архиереев и священников УПЦ, незаконный захват монастырей и храмов и попытки давления на УПЦ.
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"То, что переживают наши братия – митрополиты, священнослужители и церковные общины, принадлежащие к этой братской Церкви на Украине, можно назвать религиозным преследованием и дискриминацией на основе религиозной принадлежности. Этот вопрос должен привлечь постоянное внимание со стороны всех правозащитных организаций в нашем мире", – подчеркнул архиепископ Иерусалимский Феодосий.
ПЦУ признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской православных церквей. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.