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Архиепископ Иерусалимский назвал оскорбительным притеснение УПЦ - РИА Новости, 02.03.2024
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Религия
 
19:34 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/arkhiepiskop-1930743199.html
Архиепископ Иерусалимский назвал оскорбительным притеснение УПЦ
Архиепископ Иерусалимский назвал оскорбительным притеснение УПЦ - РИА Новости, 02.03.2024
Архиепископ Иерусалимский назвал оскорбительным притеснение УПЦ
Архиепископ Иерусалимский Феодосий заявил, что считает оскорбительным и печальным притеснением Украинскую Православную Церковь (УПЦ), сообщает сайт Московской... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T19:34
2024-03-02T19:34
религия
украина
московская патриархия
русская православная церковь
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Архиепископ Иерусалимский Феодосий заявил, что считает оскорбительным и печальным притеснением Украинскую Православную Церковь (УПЦ), сообщает сайт Московской патриархии. "Иерусалим в контексте последних событий считает оскорбительным и печальным, что УПЦ преследуют и притесняют государственные структуры, несмотря на все обращения и призывы, которые были сделаны", - приводит слова архиепископа Иерусалимского Феодосия сайт Московской патриархии. Архиепископ отметил, что продолжается преследование архиереев и священников УПЦ, незаконный захват монастырей и храмов и попытки давления на УПЦ. "То, что переживают наши братия – митрополиты, священнослужители и церковные общины, принадлежащие к этой братской Церкви на Украине, можно назвать религиозным преследованием и дискриминацией на основе религиозной принадлежности. Этот вопрос должен привлечь постоянное внимание со стороны всех правозащитных организаций в нашем мире", – подчеркнул архиепископ Иерусалимский Феодосий. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской православных церквей. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927069102.html
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украина, московская патриархия, русская православная церковь
Религия, Украина, Московская Патриархия, Русская православная церковь
Архиепископ Иерусалимский назвал оскорбительным притеснение УПЦ

Архиепископ Иерусалимский назвал оскорбительным и печальным притеснение УПЦ

© УПЦПравославные у храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Виннице
Православные у храма в честь иконы Божией Матери Скоропослушница в Виннице
© УПЦ
Православные у храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Виннице. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Архиепископ Иерусалимский Феодосий заявил, что считает оскорбительным и печальным притеснением Украинскую Православную Церковь (УПЦ), сообщает сайт Московской патриархии.
«
"Иерусалим в контексте последних событий считает оскорбительным и печальным, что УПЦ преследуют и притесняют государственные структуры, несмотря на все обращения и призывы, которые были сделаны", - приводит слова архиепископа Иерусалимского Феодосия сайт Московской патриархии.
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Архиепископ отметил, что продолжается преследование архиереев и священников УПЦ, незаконный захват монастырей и храмов и попытки давления на УПЦ.
«
"То, что переживают наши братия – митрополиты, священнослужители и церковные общины, принадлежащие к этой братской Церкви на Украине, можно назвать религиозным преследованием и дискриминацией на основе религиозной принадлежности. Этот вопрос должен привлечь постоянное внимание со стороны всех правозащитных организаций в нашем мире", – подчеркнул архиепископ Иерусалимский Феодосий.
ПЦУ признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской православных церквей. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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