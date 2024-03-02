https://ria.ru/20240302/arkhiepiskop-1930743199.html

Архиепископ Иерусалимский назвал оскорбительным притеснение УПЦ

Архиепископ Иерусалимский назвал оскорбительным притеснение УПЦ - РИА Новости, 02.03.2024

Архиепископ Иерусалимский назвал оскорбительным притеснение УПЦ

Архиепископ Иерусалимский Феодосий заявил, что считает оскорбительным и печальным притеснением Украинскую Православную Церковь (УПЦ), сообщает сайт Московской... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T19:34

2024-03-02T19:34

2024-03-02T19:34

религия

украина

московская патриархия

русская православная церковь

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Архиепископ Иерусалимский Феодосий заявил, что считает оскорбительным и печальным притеснением Украинскую Православную Церковь (УПЦ), сообщает сайт Московской патриархии. "Иерусалим в контексте последних событий считает оскорбительным и печальным, что УПЦ преследуют и притесняют государственные структуры, несмотря на все обращения и призывы, которые были сделаны", - приводит слова архиепископа Иерусалимского Феодосия сайт Московской патриархии. Архиепископ отметил, что продолжается преследование архиереев и священников УПЦ, незаконный захват монастырей и храмов и попытки давления на УПЦ. "То, что переживают наши братия – митрополиты, священнослужители и церковные общины, принадлежащие к этой братской Церкви на Украине, можно назвать религиозным преследованием и дискриминацией на основе религиозной принадлежности. Этот вопрос должен привлечь постоянное внимание со стороны всех правозащитных организаций в нашем мире", – подчеркнул архиепископ Иерусалимский Феодосий. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской православных церквей. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20240213/ukraina-1927069102.html

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925635380.html

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украина, московская патриархия, русская православная церковь