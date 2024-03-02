https://ria.ru/20240302/argentina-1930635056.html

У конгресса Аргентины произошли столкновения с полицией, сообщили СМИ

У конгресса Аргентины произошли столкновения с полицией, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.03.2024

У конгресса Аргентины произошли столкновения с полицией, сообщили СМИ

Более 20 человек пострадали в столкновениях с полицией во время выступления президента Аргентины Хавьера Милея в парламенте, сообщил телеканал C5N. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T06:41

2024-03-02T06:41

2024-03-02T06:41

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар - РИА Новости. Более 20 человек пострадали в столкновениях с полицией во время выступления президента Аргентины Хавьера Милея в парламенте, сообщил телеканал C5N. "Жестокие репрессии у конгресса. Более 20 человек пострадали от применения перцового газа. Инциденты произошли, когда Милей приехал в конгресс", - отмечает СМИ. Глава государства сегодня открыл "рабочий год" парламента, выступив с речью о предстоящих реформах Это далеко не первая протестная манифестация против политики действующих властей. Во время рассмотрения реформ президента в парламенте аргентинцы собирались несколько дней подряд у здания конгресса, чтобы выступить против радикальных изменений. Почти каждый раз мероприятие заканчивалось вмешательством полиции.

https://ria.ru/20240302/argentina-1930629712.html

https://ria.ru/20240302/argentina-1930629599.html

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