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У конгресса Аргентины произошли столкновения с полицией, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.03.2024
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06:41 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/argentina-1930635056.html
У конгресса Аргентины произошли столкновения с полицией, сообщили СМИ
У конгресса Аргентины произошли столкновения с полицией, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.03.2024
У конгресса Аргентины произошли столкновения с полицией, сообщили СМИ
Более 20 человек пострадали в столкновениях с полицией во время выступления президента Аргентины Хавьера Милея в парламенте, сообщил телеканал C5N. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T06:41
2024-03-02T06:41
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар - РИА Новости. Более 20 человек пострадали в столкновениях с полицией во время выступления президента Аргентины Хавьера Милея в парламенте, сообщил телеканал C5N. "Жестокие репрессии у конгресса. Более 20 человек пострадали от применения перцового газа. Инциденты произошли, когда Милей приехал в конгресс", - отмечает СМИ. Глава государства сегодня открыл "рабочий год" парламента, выступив с речью о предстоящих реформах Это далеко не первая протестная манифестация против политики действующих властей. Во время рассмотрения реформ президента в парламенте аргентинцы собирались несколько дней подряд у здания конгресса, чтобы выступить против радикальных изменений. Почти каждый раз мероприятие заканчивалось вмешательством полиции.
https://ria.ru/20240302/argentina-1930629712.html
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аргентина, в мире
Аргентина, В мире
У конгресса Аргентины произошли столкновения с полицией, сообщили СМИ

C5N: при столкновениях у здания конгресса Аргентины пострадали более 20 человек

© AP Photo / Natacha PisarenkoПолиция во время протеста у здания конгресса Аргентины
Полиция во время протеста у здания конгресса Аргентины - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Полиция во время протеста у здания конгресса Аргентины. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар - РИА Новости. Более 20 человек пострадали в столкновениях с полицией во время выступления президента Аргентины Хавьера Милея в парламенте, сообщил телеканал C5N.
«
"Жестокие репрессии у конгресса. Более 20 человек пострадали от применения перцового газа. Инциденты произошли, когда Милей приехал в конгресс", - отмечает СМИ.
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Глава государства сегодня открыл "рабочий год" парламента, выступив с речью о предстоящих реформах
Это далеко не первая протестная манифестация против политики действующих властей. Во время рассмотрения реформ президента в парламенте аргентинцы собирались несколько дней подряд у здания конгресса, чтобы выступить против радикальных изменений. Почти каждый раз мероприятие заканчивалось вмешательством полиции.
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