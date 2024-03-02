https://ria.ru/20240302/argentina-1930635056.html
У конгресса Аргентины произошли столкновения с полицией, сообщили СМИ
У конгресса Аргентины произошли столкновения с полицией, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.03.2024
У конгресса Аргентины произошли столкновения с полицией, сообщили СМИ
Более 20 человек пострадали в столкновениях с полицией во время выступления президента Аргентины Хавьера Милея в парламенте, сообщил телеканал C5N. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T06:41
2024-03-02T06:41
2024-03-02T06:41
аргентина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925174957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eee45b76791b8786d0a6aa2497c9fdb6.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар - РИА Новости. Более 20 человек пострадали в столкновениях с полицией во время выступления президента Аргентины Хавьера Милея в парламенте, сообщил телеканал C5N. "Жестокие репрессии у конгресса. Более 20 человек пострадали от применения перцового газа. Инциденты произошли, когда Милей приехал в конгресс", - отмечает СМИ. Глава государства сегодня открыл "рабочий год" парламента, выступив с речью о предстоящих реформах Это далеко не первая протестная манифестация против политики действующих властей. Во время рассмотрения реформ президента в парламенте аргентинцы собирались несколько дней подряд у здания конгресса, чтобы выступить против радикальных изменений. Почти каждый раз мероприятие заканчивалось вмешательством полиции.
https://ria.ru/20240302/argentina-1930629712.html
https://ria.ru/20240302/argentina-1930629599.html
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925174957_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_e4e938d6d66a210d2d42fa97d0421569.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, в мире
У конгресса Аргентины произошли столкновения с полицией, сообщили СМИ
C5N: при столкновениях у здания конгресса Аргентины пострадали более 20 человек