https://ria.ru/20240302/alkogol-1930773583.html

Супермаркеты и рестораны Сириуса не будут продавать алкоголь до 7 марта

Супермаркеты и рестораны Сириуса не будут продавать алкоголь до 7 марта - РИА Новости, 02.03.2024

Супермаркеты и рестораны Сириуса не будут продавать алкоголь до 7 марта

Продуктовые магазины, рестораны и кафе на территории Сириуса приостановили продажу спиртных напитков на время проведения Всемирного фестиваля молодежи, с 1 по 7 РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T23:10

2024-03-02T23:10

2024-03-02T23:20

общество

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Продуктовые магазины, рестораны и кафе на территории Сириуса приостановили продажу спиртных напитков на время проведения Всемирного фестиваля молодежи, с 1 по 7 марта, убедился корреспондент РИА Новости. В розничных точках все полки с алкоголем перекрыты красной лентой, а рядом написано, что продажа алкогольной продукции запрещена в связи с проведением фестиваля. Так, например, в "Магните" напитки не продают с 28 февраля по 7 марта. Рестораны и кафе также не принимают заказы спиртных напитков. Администраторы отвечают, что до 7 марта алкоголь на территории населенного пункта "увы, запрещен", убедилось агентство. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/delegat-1930769644.html

https://ria.ru/20240302/festival-1930692588.html

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общество, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024