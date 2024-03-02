https://ria.ru/20240302/alkogol-1930773583.html
Супермаркеты и рестораны Сириуса не будут продавать алкоголь до 7 марта
Супермаркеты и рестораны Сириуса не будут продавать алкоголь до 7 марта - РИА Новости, 02.03.2024
Супермаркеты и рестораны Сириуса не будут продавать алкоголь до 7 марта
Продуктовые магазины, рестораны и кафе на территории Сириуса приостановили продажу спиртных напитков на время проведения Всемирного фестиваля молодежи, с 1 по 7 РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T23:10
2024-03-02T23:10
2024-03-02T23:20
общество
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Продуктовые магазины, рестораны и кафе на территории Сириуса приостановили продажу спиртных напитков на время проведения Всемирного фестиваля молодежи, с 1 по 7 марта, убедился корреспондент РИА Новости. В розничных точках все полки с алкоголем перекрыты красной лентой, а рядом написано, что продажа алкогольной продукции запрещена в связи с проведением фестиваля. Так, например, в "Магните" напитки не продают с 28 февраля по 7 марта. Рестораны и кафе также не принимают заказы спиртных напитков. Администраторы отвечают, что до 7 марта алкоголь на территории населенного пункта "увы, запрещен", убедилось агентство. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/delegat-1930769644.html
https://ria.ru/20240302/festival-1930692588.html
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РИА Новости
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общество, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Супермаркеты и рестораны Сириуса не будут продавать алкоголь до 7 марта
Супермаркеты и рестораны Сириуса не продают алкоголь на время ВФМ до 7 марта
СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Продуктовые магазины, рестораны и кафе на территории Сириуса приостановили продажу спиртных напитков на время проведения Всемирного фестиваля молодежи, с 1 по 7 марта, убедился корреспондент РИА Новости.
В розничных точках все полки с алкоголем перекрыты красной лентой, а рядом написано, что продажа алкогольной продукции запрещена в связи с проведением фестиваля. Так, например, в "Магните" напитки не продают с 28 февраля по 7 марта.
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Рестораны и кафе также не принимают заказы спиртных напитков. Администраторы отвечают, что до 7 марта алкоголь на территории населенного пункта "увы, запрещен", убедилось агентство.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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