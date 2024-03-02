https://ria.ru/20240302/aktivy-1930695677.html

Россия будет взаимно отвечать Западу на конфискацию активов, заявил Лавров

Россия будет взаимно отвечать Западу на конфискацию активов, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2024

Россия будет взаимно отвечать Западу на конфискацию активов, заявил Лавров

Россия будет взаимно отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:38

2024-03-02T14:38

2024-03-02T14:56

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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Россия будет взаимно отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы обязательно ответим, у нас тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов. Здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", - сказал он в ходе пресс-конференции.Министр также добавил, что Россия будет действовать в отношении иностранных компаний, ведущих бизнес в РФ индивидуально, рассматривать каждый конкретный случай.Ранее агентство Блумберг сообщило, что Германия, Франция и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выражают наибольшую осторожность в вопросе возможной конфискации замороженных российских активов.По словам источников агентства, в Берлине, Париже и Франкфурте-на-Майне опасаются ответных действий России в отношении европейских активов, а также влияния на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240224/aktivy-1929316471.html

https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930114314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей лавров, в мире