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Россия будет взаимно отвечать Западу на конфискацию активов, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2024
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14:38 02.03.2024 (обновлено: 14:56 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/aktivy-1930695677.html
Россия будет взаимно отвечать Западу на конфискацию активов, заявил Лавров
Россия будет взаимно отвечать Западу на конфискацию активов, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2024
Россия будет взаимно отвечать Западу на конфискацию активов, заявил Лавров
Россия будет взаимно отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:38
2024-03-02T14:56
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Россия будет взаимно отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы обязательно ответим, у нас тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов. Здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", - сказал он в ходе пресс-конференции.Министр также добавил, что Россия будет действовать в отношении иностранных компаний, ведущих бизнес в РФ индивидуально, рассматривать каждый конкретный случай.Ранее агентство Блумберг сообщило, что Германия, Франция и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выражают наибольшую осторожность в вопросе возможной конфискации замороженных российских активов.По словам источников агентства, в Берлине, Париже и Франкфурте-на-Майне опасаются ответных действий России в отношении европейских активов, а также влияния на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240224/aktivy-1929316471.html
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россия, сергей лавров, в мире
Россия, Сергей Лавров, В мире
Россия будет взаимно отвечать Западу на конфискацию активов, заявил Лавров

Лавров: Россия будет взаимно отвечать Западу на конфискацию замороженных активов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Россия будет взаимно отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы обязательно ответим, у нас тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов. Здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", - сказал он в ходе пресс-конференции.
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Министр также добавил, что Россия будет действовать в отношении иностранных компаний, ведущих бизнес в РФ индивидуально, рассматривать каждый конкретный случай.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Германия, Франция и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выражают наибольшую осторожность в вопросе возможной конфискации замороженных российских активов.
По словам источников агентства, в Берлине, Париже и Франкфурте-на-Майне опасаются ответных действий России в отношении европейских активов, а также влияния на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты.
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В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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