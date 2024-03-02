Россия будет взаимно отвечать Западу на конфискацию активов, заявил Лавров
Лавров: Россия будет взаимно отвечать Западу на конфискацию замороженных активов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Россия будет взаимно отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы обязательно ответим, у нас тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов. Здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Министр также добавил, что Россия будет действовать в отношении иностранных компаний, ведущих бизнес в РФ индивидуально, рассматривать каждый конкретный случай.
По словам источников агентства, в Берлине, Париже и Франкфурте-на-Майне опасаются ответных действий России в отношении европейских активов, а также влияния на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.