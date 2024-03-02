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В Турции оценили сроки начала коммерческой эксплуатации АЭС "Аккую" - РИА Новости, 02.03.2024
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Ядерные технологии
 
14:10 02.03.2024 (обновлено: 14:18 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/akkuyu-1930690834.html
В Турции оценили сроки начала коммерческой эксплуатации АЭС "Аккую"
В Турции оценили сроки начала коммерческой эксплуатации АЭС "Аккую" - РИА Новости, 02.03.2024
В Турции оценили сроки начала коммерческой эксплуатации АЭС "Аккую"
Турция рассчитывает, что АЭС "Аккую" начнет вырабатывать электричество на продажу в 2025 году, заявил в субботу замминистра энергетики Турции Зафер Демирджан. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:10
2024-03-02T14:18
турция
аэс "аккую"
в мире
ядерные технологии
россия
анталья (провинция)
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Турция рассчитывает, что АЭС "Аккую" начнет вырабатывать электричество на продажу в 2025 году, заявил в субботу замминистра энергетики Турции Зафер Демирджан."Надеемся, что первый блок АЭС "Аккую" начнет коммерческую выработку электричества в следующем году", - заявил Демирджан на панельной сессии на Дипломатическом форуме в Анталье.Он также заявил, что переговоры с различными странами по двум новым АЭС в Турции продолжаются. Демирджан отметил, что власти рассматривают проекты по возведению малых модульных реакторов.Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции, госкорпорация не боится конкуренции. По второй АЭС в Синопе, строительство которой Турция, по словам Лихачева, также доверила России, "Росатом" и турецкое минэнерго сейчас ведут переговоры.Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность ее энергоблока №1 превышает 90%.
https://ria.ru/20231212/akkuyu-1915245093.html
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турция, аэс "аккую", в мире, россия, анталья (провинция), алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Турция, АЭС "Аккую", В мире, Ядерные технологии, Россия, Анталья (провинция), Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Турции оценили сроки начала коммерческой эксплуатации АЭС "Аккую"

Турция рассчитывают начать коммерческую эксплуатацию АЭС "Аккую" в 2025 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАтомная станция "Аккую" в Турции
Атомная станция Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Атомная станция "Аккую" в Турции. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Турция рассчитывает, что АЭС "Аккую" начнет вырабатывать электричество на продажу в 2025 году, заявил в субботу замминистра энергетики Турции Зафер Демирджан.
"Надеемся, что первый блок АЭС "Аккую" начнет коммерческую выработку электричества в следующем году", - заявил Демирджан на панельной сессии на Дипломатическом форуме в Анталье.
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Он также заявил, что переговоры с различными странами по двум новым АЭС в Турции продолжаются. Демирджан отметил, что власти рассматривают проекты по возведению малых модульных реакторов.
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции, госкорпорация не боится конкуренции. По второй АЭС в Синопе, строительство которой Турция, по словам Лихачева, также доверила России, "Росатом" и турецкое минэнерго сейчас ведут переговоры.
Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность ее энергоблока №1 превышает 90%.
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Ядерные технологииТурцияАЭС "Аккую"В миреРоссияАнталья (провинция)Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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