https://ria.ru/20240302/akkuyu-1930690834.html

В Турции оценили сроки начала коммерческой эксплуатации АЭС "Аккую"

В Турции оценили сроки начала коммерческой эксплуатации АЭС "Аккую" - РИА Новости, 02.03.2024

В Турции оценили сроки начала коммерческой эксплуатации АЭС "Аккую"

Турция рассчитывает, что АЭС "Аккую" начнет вырабатывать электричество на продажу в 2025 году, заявил в субботу замминистра энергетики Турции Зафер Демирджан. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:10

2024-03-02T14:10

2024-03-02T14:18

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алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Турция рассчитывает, что АЭС "Аккую" начнет вырабатывать электричество на продажу в 2025 году, заявил в субботу замминистра энергетики Турции Зафер Демирджан."Надеемся, что первый блок АЭС "Аккую" начнет коммерческую выработку электричества в следующем году", - заявил Демирджан на панельной сессии на Дипломатическом форуме в Анталье.Он также заявил, что переговоры с различными странами по двум новым АЭС в Турции продолжаются. Демирджан отметил, что власти рассматривают проекты по возведению малых модульных реакторов.Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции, госкорпорация не боится конкуренции. По второй АЭС в Синопе, строительство которой Турция, по словам Лихачева, также доверила России, "Росатом" и турецкое минэнерго сейчас ведут переговоры.Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность ее энергоблока №1 превышает 90%.

https://ria.ru/20231212/akkuyu-1915245093.html

https://ria.ru/20231010/akkuyu-1901759912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, аэс "аккую", в мире, россия, анталья (провинция), алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"