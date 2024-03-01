https://ria.ru/20240301/zemletryasenie-1930558507.html

В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение

В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение - РИА Новости, 01.03.2024

В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецком Кахраманмараше, на юго-востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:41

2024-03-01T17:41

2024-03-01T17:41

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кахраманмараш

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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецком Кахраманмараше, на юго-востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Пазарчык в 17:09 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля прошлого года с интервалом в девять часов, эпицентр второго находился в районе Эльбистана. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", их жертвами стали более 53 тысяч человек, ранения получили более 107 тысяч.

https://ria.ru/20240102/zemletryasenie-1919474226.html

кахраманмараш

сирия

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кахраманмараш, сирия, турция