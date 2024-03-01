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В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение - РИА Новости, 01.03.2024
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17:41 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/zemletryasenie-1930558507.html
В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение
В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение - РИА Новости, 01.03.2024
В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецком Кахраманмараше, на юго-востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:41
2024-03-01T17:41
в мире
кахраманмараш
сирия
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецком Кахраманмараше, на юго-востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Пазарчык в 17:09 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля прошлого года с интервалом в девять часов, эпицентр второго находился в районе Эльбистана. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", их жертвами стали более 53 тысяч человек, ранения получили более 107 тысяч.
https://ria.ru/20240102/zemletryasenie-1919474226.html
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в мире, кахраманмараш, сирия, турция
В мире, Кахраманмараш, Сирия, Турция
В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение

В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,1

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецком Кахраманмараше, на юго-востоке страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Пазарчык в 17:09 по местному времени (совпадает с мск).
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля прошлого года с интервалом в девять часов, эпицентр второго находился в районе Эльбистана. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", их жертвами стали более 53 тысяч человек, ранения получили более 107 тысяч.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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В миреКахраманмарашСирияТурция
 
 
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