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Начальник штаба армии США сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 01.03.2024
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10:27 01.03.2024 (обновлено: 11:08 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/zayavlenie-1930408649.html
Начальник штаба армии США сделал неожиданное заявление о России
Начальник штаба армии США сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 01.03.2024
Начальник штаба армии США сделал неожиданное заявление о России
Начальник штаба армии США Рэнди Джордж высоко оценил прогресс российских военных за время украинского конфликта, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:27
2024-03-01T11:08
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Начальник штаба армии США Рэнди Джордж высоко оценил прогресс российских военных за время украинского конфликта, пишет американский журнал Military Watch.&quot;Нельзя недооценивать своего противника. С этого не стоит начинать&quot;, — цитирует генерала издание.Выступая на мероприятии в Вашингтоне, Джордж также отметил способность российской армии адаптироваться и ее прогресс в области беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.Он подчеркнул, что Россия преуспела в развитии своей индустриальной базы.В январе президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске заявил, что армия эффективно применяет российские дроны в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства отметил, что в разработке беспилотных летательных аппаратов России важно опережать противника, так как это один из современных методов ведения вооруженной борьбы. Использование дронов связывает войска и корректирует их взаимодействие, делает работу более эффективной — и контрбатарейную борьбу, и разведку.
https://ria.ru/20240301/voyna-1930402626.html
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технологии, россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, политика, в мире
Технологии, Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Политика, В мире
Начальник штаба армии США сделал неожиданное заявление о России

Начальник штаба армии США Джордж: не стоит недооценивать российских военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Начальник штаба армии США Рэнди Джордж высоко оценил прогресс российских военных за время украинского конфликта, пишет американский журнал Military Watch.
«

"Нельзя недооценивать своего противника. С этого не стоит начинать", — цитирует генерала издание.

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Выступая на мероприятии в Вашингтоне, Джордж также отметил способность российской армии адаптироваться и ее прогресс в области беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
Он подчеркнул, что Россия преуспела в развитии своей индустриальной базы.
В январе президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске заявил, что армия эффективно применяет российские дроны в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства отметил, что в разработке беспилотных летательных аппаратов России важно опережать противника, так как это один из современных методов ведения вооруженной борьбы. Использование дронов связывает войска и корректирует их взаимодействие, делает работу более эффективной — и контрбатарейную борьбу, и разведку.
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