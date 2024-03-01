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Начальник штаба армии США сделал неожиданное заявление о России
Начальник штаба армии США сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 01.03.2024
Начальник штаба армии США сделал неожиданное заявление о России
Начальник штаба армии США Рэнди Джордж высоко оценил прогресс российских военных за время украинского конфликта, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:27
2024-03-01T10:27
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Начальник штаба армии США Рэнди Джордж высоко оценил прогресс российских военных за время украинского конфликта, пишет американский журнал Military Watch."Нельзя недооценивать своего противника. С этого не стоит начинать", — цитирует генерала издание.Выступая на мероприятии в Вашингтоне, Джордж также отметил способность российской армии адаптироваться и ее прогресс в области беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.Он подчеркнул, что Россия преуспела в развитии своей индустриальной базы.В январе президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске заявил, что армия эффективно применяет российские дроны в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства отметил, что в разработке беспилотных летательных аппаратов России важно опережать противника, так как это один из современных методов ведения вооруженной борьбы. Использование дронов связывает войска и корректирует их взаимодействие, делает работу более эффективной — и контрбатарейную борьбу, и разведку.
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технологии, россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, политика, в мире
Технологии, Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Политика, В мире
Начальник штаба армии США сделал неожиданное заявление о России
Начальник штаба армии США Джордж: не стоит недооценивать российских военных