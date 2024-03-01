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"Все земли": украинский полковник сделал отчаянное заявление
"Все земли": украинский полковник сделал отчаянное заявление - РИА Новости, 01.03.2024
"Все земли": украинский полковник сделал отчаянное заявление
Украина находится в отчаянии из-за дисбаланса ресурсов в пользу России, который позволит ей занять все новые территории, с таким заявлением в интервью... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T01:27
2024-03-01T01:27
2024-03-01T01:27
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украина находится в отчаянии из-за дисбаланса ресурсов в пользу России, который позволит ей занять все новые территории, с таким заявлением в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей" выступил бывший глава пресс-службы генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев.Как утверждает офицер, речь обо всей территории Херсонской области, Запорожье, ДНР и ЛНР. По словам Селезнева, российская армия не оставила ВСУ иного выхода, кроме как перейти в стратегическую оборону. Однако и возможность обороняться, считает офицер, полностью зависит от соотношения ресурсов."Да, сейчас мы находимся в состоянии грусти и отчаяния, потому что слышим очень много обнадеживающих заявлений от наших западных партнеров, но не видим достаточных поставок оружия, военной техники, боеприпасов", – пожаловался Селезнев.ВС России за минувшую неделю освободили несколько населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.
https://ria.ru/20240229/goroda-1930287763.html
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Все земли": украинский полковник сделал отчаянное заявление
Полковник ВСУ Селезнев заявил об отчаянном положении из-за нехватки оружия