https://ria.ru/20240301/zayavki-1930607654.html

На кадровую программу "Время героев" подали шесть тысяч заявок за три часа

На кадровую программу "Время героев" подали шесть тысяч заявок за три часа - РИА Новости, 01.03.2024

На кадровую программу "Время героев" подали шесть тысяч заявок за три часа

Более 6 тысяч заявок было подано на участие в кадровой программе "Время героев" за три с небольшим часа работы сайта программы, сообщил ректор Российской... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T22:03

2024-03-01T22:03

2024-03-01T23:38

общество

россия

алексей комиссаров

владимир путин

дмитрий песков

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 6 тысяч заявок было подано на участие в кадровой программе "Время героев" за три с небольшим часа работы сайта программы, сообщил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров в Telegram-канале."На эту минуту уже 6149 заявок! Это всего за 3 с небольшим часа работы сайта", - написал Комиссаров.В ходе послания Федеральному собранию в четверг президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". В пятницу вечером сайт "Времягероев.рф" стал активен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что программа "Время героев" будет реализована на базе мастерской "Сенеж" со стороны высшей школы госуправления РАНХиГС для участников или ветеранов СВО.

https://ria.ru/20240301/peskov-1930460371.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, алексей комиссаров, владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию — 2024