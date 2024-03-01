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Глава Щелково Андрей Булгаков посетил завод "МЕТИЗ"
Глава Щелково Андрей Булгаков посетил завод "МЕТИЗ" - РИА Новости, 01.03.2024
Глава Щелково Андрей Булгаков посетил завод "МЕТИЗ"
Расширение линейки продукции завода "МЕТИЗ" для людей с ограниченными возможностями обсудил в пятницу с руководством предприятия глава городского округа Щелково РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:18
2024-03-01T18:18
2024-03-01T18:18
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Расширение линейки продукции завода "МЕТИЗ" для людей с ограниченными возможностями обсудил в пятницу с руководством предприятия глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба администрации округа. Компания специализируется на производстве комплектующих для протезирования. "МЕТИЗ" – лидер по производству комплектующих для протезов конечностей на российском рынке. Предприятие применяет инновационные решения, стремительно растет и обеспечивает округ рабочими местами. Со своей стороны окажем всю необходимую поддержку для реализации намеченного", — приводятся в сообщении слова Булгакова. Сегодня в Щелкове производятся модули протезов всех категорий для пациентов с разным весом и уровнем физической активности. "МЕТИЗ" разрабатывает и поставляет комплектующие в 40 стран мира.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щелково, новости компаний - экономика, московская область (подмосковье)
Щелково, Новости компаний - Экономика, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Расширение линейки продукции завода "МЕТИЗ" для людей с ограниченными возможностями обсудил в пятницу с руководством предприятия глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба администрации округа.
Компания специализируется на производстве комплектующих для протезирования.
"МЕТИЗ" – лидер по производству комплектующих для протезов конечностей на российском рынке. Предприятие применяет инновационные решения, стремительно растет и обеспечивает округ рабочими местами. Со своей стороны окажем всю необходимую поддержку для реализации намеченного", — приводятся в сообщении слова Булгакова.
Сегодня в Щелкове
производятся модули протезов всех категорий для пациентов с разным весом и уровнем физической активности. "МЕТИЗ" разрабатывает и поставляет комплектующие в 40 стран мира.
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