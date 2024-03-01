https://ria.ru/20240301/zavod-1930567552.html

Глава Щелково Андрей Булгаков посетил завод "МЕТИЗ"

Глава Щелково Андрей Булгаков посетил завод "МЕТИЗ" - РИА Новости, 01.03.2024

Глава Щелково Андрей Булгаков посетил завод "МЕТИЗ"

Расширение линейки продукции завода "МЕТИЗ" для людей с ограниченными возможностями обсудил в пятницу с руководством предприятия глава городского округа Щелково РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T18:18

2024-03-01T18:18

2024-03-01T18:18

щелково

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Расширение линейки продукции завода "МЕТИЗ" для людей с ограниченными возможностями обсудил в пятницу с руководством предприятия глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба администрации округа. Компания специализируется на производстве комплектующих для протезирования. "МЕТИЗ" – лидер по производству комплектующих для протезов конечностей на российском рынке. Предприятие применяет инновационные решения, стремительно растет и обеспечивает округ рабочими местами. Со своей стороны окажем всю необходимую поддержку для реализации намеченного", — приводятся в сообщении слова Булгакова. Сегодня в Щелкове производятся модули протезов всех категорий для пациентов с разным весом и уровнем физической активности. "МЕТИЗ" разрабатывает и поставляет комплектующие в 40 стран мира.

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щелково

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Алёна Пава

щелково, новости компаний - экономика, московская область (подмосковье)