https://ria.ru/20240301/zasedanie-1930491758.html
Медведев призвал проверить ценообразование на продукцию военного назначения
Медведев призвал проверить ценообразование на продукцию военного назначения - РИА Новости, 01.03.2024
Медведев призвал проверить ценообразование на продукцию военного назначения
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:46
2024-03-01T14:46
2024-03-01T15:13
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения."Надо посмотреть на всю совокупность расходов, на структуру расходов, на расходы, которые непосредственно связаны с производством, некоторые другие расходы", - сказал зампред Совбеза.Видеозапись заседания опубликована на странице Медведева в VK.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия
Медведев призвал проверить ценообразование на продукцию военного назначения
Медведев провел заседание по ценообразованию на продукцию военного назначения
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание
рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения.
«
"Надо посмотреть на всю совокупность расходов, на структуру расходов, на расходы, которые непосредственно связаны с производством, некоторые другие расходы", - сказал зампред Совбеза.
Видеозапись заседания опубликована на странице Медведева в VK.