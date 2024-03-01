https://ria.ru/20240301/zasedanie-1930491758.html

Медведев призвал проверить ценообразование на продукцию военного назначения

Медведев призвал проверить ценообразование на продукцию военного назначения - РИА Новости, 01.03.2024

Медведев призвал проверить ценообразование на продукцию военного назначения

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:46

2024-03-01T14:46

2024-03-01T15:13

дмитрий медведев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930046834_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6ee1590c2aac1cdc05c611f27f4e391.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения."Надо посмотреть на всю совокупность расходов, на структуру расходов, на расходы, которые непосредственно связаны с производством, некоторые другие расходы", - сказал зампред Совбеза.Видеозапись заседания опубликована на странице Медведева в VK.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий медведев, россия