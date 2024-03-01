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Медведев призвал проверить ценообразование на продукцию военного назначения - РИА Новости, 01.03.2024
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14:46 01.03.2024 (обновлено: 15:13 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/zasedanie-1930491758.html
Медведев призвал проверить ценообразование на продукцию военного назначения
Медведев призвал проверить ценообразование на продукцию военного назначения - РИА Новости, 01.03.2024
Медведев призвал проверить ценообразование на продукцию военного назначения
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:46
2024-03-01T15:13
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения."Надо посмотреть на всю совокупность расходов, на структуру расходов, на расходы, которые непосредственно связаны с производством, некоторые другие расходы", - сказал зампред Совбеза.Видеозапись заседания опубликована на странице Медведева в VK.
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дмитрий медведев, россия
Дмитрий Медведев, Россия
Медведев призвал проверить ценообразование на продукцию военного назначения

Медведев провел заседание по ценообразованию на продукцию военного назначения

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения.
«
"Надо посмотреть на всю совокупность расходов, на структуру расходов, на расходы, которые непосредственно связаны с производством, некоторые другие расходы", - сказал зампред Совбеза.
Видеозапись заседания опубликована на странице Медведева в VK.
 
Дмитрий МедведевРоссия
 
 
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