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Оплату труда для экспатов увеличили до 750 тысяч рублей - РИА Новости, 01.03.2024
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00:13 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/zarplata-1930372515.html
Оплату труда для экспатов увеличили до 750 тысяч рублей
Оплату труда для экспатов увеличили до 750 тысяч рублей - РИА Новости, 01.03.2024
Оплату труда для экспатов увеличили до 750 тысяч рублей
В России увеличился порог оплаты труда для высококвалифицированных иностранных специалистов до 750 тысяч рублей в квартал, следует из опубликованного документа... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T00:13
2024-03-01T00:13
россия
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России увеличился порог оплаты труда для высококвалифицированных иностранных специалистов до 750 тысяч рублей в квартал, следует из опубликованного документа на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" вступили в силу в пятницу. "В размере не менее 750 тысяч рублей из расчета за один квартал - для иных иностранных граждан", - говорится в документе. В МВД РФ сообщали, что до 2024 года минимальная оплата труда экспата составляла 167 тысяч рублей в месяц, а с этого года она увеличится до 250 тысяч.
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россия, общество
Россия, Общество
Оплату труда для экспатов увеличили до 750 тысяч рублей

В России увеличили оплату труда для экспатов до 750 тысяч рублей

© Depositphotos.com / minervastockОплата налогов
Оплата налогов - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Depositphotos.com / minervastock
Оплата налогов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России увеличился порог оплаты труда для высококвалифицированных иностранных специалистов до 750 тысяч рублей в квартал, следует из опубликованного документа на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" вступили в силу в пятницу.
"В размере не менее 750 тысяч рублей из расчета за один квартал - для иных иностранных граждан", - говорится в документе.
В МВД РФ сообщали, что до 2024 года минимальная оплата труда экспата составляла 167 тысяч рублей в месяц, а с этого года она увеличится до 250 тысяч.
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