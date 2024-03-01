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Оплату труда для экспатов увеличили до 750 тысяч рублей

Оплату труда для экспатов увеличили до 750 тысяч рублей - РИА Новости, 01.03.2024

Оплату труда для экспатов увеличили до 750 тысяч рублей

В России увеличился порог оплаты труда для высококвалифицированных иностранных специалистов до 750 тысяч рублей в квартал, следует из опубликованного документа... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T00:13

2024-03-01T00:13

2024-03-01T00:13

россия

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России увеличился порог оплаты труда для высококвалифицированных иностранных специалистов до 750 тысяч рублей в квартал, следует из опубликованного документа на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" вступили в силу в пятницу. "В размере не менее 750 тысяч рублей из расчета за один квартал - для иных иностранных граждан", - говорится в документе. В МВД РФ сообщали, что до 2024 года минимальная оплата труда экспата составляла 167 тысяч рублей в месяц, а с этого года она увеличится до 250 тысяч.

https://ria.ru/20240202/putin-1925106001.html

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