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Кавказский заповедник организовал проект для участников Фестиваля молодежи

Кавказский заповедник организовал проект для участников Фестиваля молодежи - РИА Новости, 01.03.2024

Кавказский заповедник организовал проект для участников Фестиваля молодежи

Участники Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе смогут посетить рекреационные объекты Кавказского заповедника и познакомиться с уникальной природой охраняемой РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:23

2024-03-01T11:23

2024-03-01T11:23

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

турция

мексика

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СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе смогут посетить рекреационные объекты Кавказского заповедника и познакомиться с уникальной природой охраняемой территории, сообщает заповедник. Отмечается, что на рекреационных объектах Кавказского заповедника стартовал экологический проект "Экология и устойчивое развитие" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи. Он продлится несколько дней на площадках заповедника: на территории экоцентра "Лаура" и в парке "Южные культуры". "Кавказский заповедник принимает участников Всемирного фестиваля молодежи-2024… Уникальное мероприятие - посещение экологического центра - позволит участникам познакомиться с местными видами растений и животных, а также узнать о мерах по сохранению окружающей среды. На начале экологического трека побывали представители таких стран, как Турция, Мексика, Бразилия, ЮАР и Казахстан. Кроме того, активно знакомились и участники из России, все они прибыли из различных уголков страны", - говорится в сообщении. В заповеднике участники фестиваля смогут сдать экологические нормативы, сделать игрушки и предметы благоустройства для вольеров и диких животных. Уточняется, что в рамках экологического проекта 5 марта участников фестиваля будут ждать в парке "Южные культуры", где каждый также сможет проявить экоинициативы. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, турция, мексика