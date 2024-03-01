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Кавказский заповедник организовал проект для участников Фестиваля молодежи - РИА Новости, 01.03.2024
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11:23 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/zapovednik-1930423782.html
Кавказский заповедник организовал проект для участников Фестиваля молодежи
Кавказский заповедник организовал проект для участников Фестиваля молодежи - РИА Новости, 01.03.2024
Кавказский заповедник организовал проект для участников Фестиваля молодежи
Участники Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе смогут посетить рекреационные объекты Кавказского заповедника и познакомиться с уникальной природой охраняемой РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:23
2024-03-01T11:23
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
турция
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СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе смогут посетить рекреационные объекты Кавказского заповедника и познакомиться с уникальной природой охраняемой территории, сообщает заповедник. Отмечается, что на рекреационных объектах Кавказского заповедника стартовал экологический проект "Экология и устойчивое развитие" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи. Он продлится несколько дней на площадках заповедника: на территории экоцентра "Лаура" и в парке "Южные культуры". "Кавказский заповедник принимает участников Всемирного фестиваля молодежи-2024… Уникальное мероприятие - посещение экологического центра - позволит участникам познакомиться с местными видами растений и животных, а также узнать о мерах по сохранению окружающей среды. На начале экологического трека побывали представители таких стран, как Турция, Мексика, Бразилия, ЮАР и Казахстан. Кроме того, активно знакомились и участники из России, все они прибыли из различных уголков страны", - говорится в сообщении. В заповеднике участники фестиваля смогут сдать экологические нормативы, сделать игрушки и предметы благоустройства для вольеров и диких животных. Уточняется, что в рамках экологического проекта 5 марта участников фестиваля будут ждать в парке "Южные культуры", где каждый также сможет проявить экоинициативы. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240301/festival-1930371825.html
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россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, турция, мексика
Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Турция, Мексика
Кавказский заповедник организовал проект для участников Фестиваля молодежи

Кавказский заповедник организовал экопроект для участников Фестиваля молодежи

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкКавказский государственный природный биосферный заповедник им. Шапошникова, республика Адыгея
Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Шапошникова, республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Шапошникова, республика Адыгея. Архивное фото
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СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе смогут посетить рекреационные объекты Кавказского заповедника и познакомиться с уникальной природой охраняемой территории, сообщает заповедник.
Отмечается, что на рекреационных объектах Кавказского заповедника стартовал экологический проект "Экология и устойчивое развитие" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи. Он продлится несколько дней на площадках заповедника: на территории экоцентра "Лаура" и в парке "Южные культуры".
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
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3 из 10
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Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
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4 из 10
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Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
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5 из 10
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Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
«
"Кавказский заповедник принимает участников Всемирного фестиваля молодежи-2024… Уникальное мероприятие - посещение экологического центра - позволит участникам познакомиться с местными видами растений и животных, а также узнать о мерах по сохранению окружающей среды. На начале экологического трека побывали представители таких стран, как Турция, Мексика, Бразилия, ЮАР и Казахстан. Кроме того, активно знакомились и участники из России, все они прибыли из различных уголков страны", - говорится в сообщении.
В заповеднике участники фестиваля смогут сдать экологические нормативы, сделать игрушки и предметы благоустройства для вольеров и диких животных.
Уточняется, что в рамках экологического проекта 5 марта участников фестиваля будут ждать в парке "Южные культуры", где каждый также сможет проявить экоинициативы.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Подготовка к Всемирному фестивалю молодежи - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В Сириусе начинается Всемирный фестиваль молодежи
Вчера, 00:08
 
РоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024ТурцияМексика
 
 
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