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МИД прокомментировал запись разговора немецких офицеров об ударах по России - РИА Новости, 01.03.2024
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14:33 01.03.2024 (обновлено: 14:39 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/zapis-1930488560.html
МИД прокомментировал запись разговора немецких офицеров об ударах по России
МИД прокомментировал запись разговора немецких офицеров об ударах по России - РИА Новости, 01.03.2024
МИД прокомментировал запись разговора немецких офицеров об ударах по России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем телеграм-канале, что гибридная война против России идет полным ходом в комментарии об... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:33
2024-03-01T14:39
россия
германия
в мире
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем телеграм-канале, что гибридная война против России идет полным ходом в комментарии об опубликованных расшифровках переговоров высокопоставленных немецких офицеров о Крымском мосте.Ранее главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших атаку на Крымский мост ракетами Taurus: судя по тексту, в нем участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС."Гибридная война против российского народа, развязанная Западом, идет полным ходом", - написала Захарова.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html
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россия, германия, в мире, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Россия, Германия, В мире, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
МИД прокомментировал запись разговора немецких офицеров об ударах по России

МИД: разговор немецких офицеров подтверждает гибридную войну против России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем телеграм-канале, что гибридная война против России идет полным ходом в комментарии об опубликованных расшифровках переговоров высокопоставленных немецких офицеров о Крымском мосте.
Ранее главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших атаку на Крымский мост ракетами Taurus: судя по тексту, в нем участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС.
"Гибридная война против российского народа, развязанная Западом, идет полным ходом", - написала Захарова.
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
Бригадный генерал ВВС Германии Франк Грефе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Кто участвовал в обсуждении удара по Крымскому мосту
Вчера, 14:17
 
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