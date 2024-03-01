https://ria.ru/20240301/zapis-1930488560.html
МИД прокомментировал запись разговора немецких офицеров об ударах по России
МИД прокомментировал запись разговора немецких офицеров об ударах по России - РИА Новости, 01.03.2024
МИД прокомментировал запись разговора немецких офицеров об ударах по России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем телеграм-канале, что гибридная война против России идет полным ходом в комментарии об... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:33
2024-03-01T14:33
2024-03-01T14:39
россия
германия
в мире
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем телеграм-канале, что гибридная война против России идет полным ходом в комментарии об опубликованных расшифровках переговоров высокопоставленных немецких офицеров о Крымском мосте.Ранее главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших атаку на Крымский мост ракетами Taurus: судя по тексту, в нем участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС."Гибридная война против российского народа, развязанная Западом, идет полным ходом", - написала Захарова.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, в мире, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Россия, Германия, В мире, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
МИД прокомментировал запись разговора немецких офицеров об ударах по России
МИД: разговор немецких офицеров подтверждает гибридную войну против России