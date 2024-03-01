https://ria.ru/20240301/zapis-1930488560.html

МИД прокомментировал запись разговора немецких офицеров об ударах по России

МИД прокомментировал запись разговора немецких офицеров об ударах по России - РИА Новости, 01.03.2024

МИД прокомментировал запись разговора немецких офицеров об ударах по России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем телеграм-канале, что гибридная война против России идет полным ходом в комментарии об... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:33

2024-03-01T14:33

2024-03-01T14:39

россия

германия

в мире

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_db522e4a9619b9a68a4e80db99857249.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем телеграм-канале, что гибридная война против России идет полным ходом в комментарии об опубликованных расшифровках переговоров высокопоставленных немецких офицеров о Крымском мосте.Ранее главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших атаку на Крымский мост ракетами Taurus: судя по тексту, в нем участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС."Гибридная война против российского народа, развязанная Западом, идет полным ходом", - написала Захарова.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, германия, в мире, разговор немецких военных об атаке на крымский мост