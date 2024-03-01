На ЗАЭС уже десять дней нет резервного питания, заявили в МАГАТЭ
МАГАТЭ: ЗАЭС уже 10 дней зависит от единственной линии без резервного питания
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Запорожская АЭС (ЗАЭС) уже на протяжении 10 дней остается без резервного питания, в результате чего она полностью зависит от единственной оставшейся линии 750 кВ, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ранее на ЗАЭС сообщили, что энергоснабжение АЭС осуществляется по одной из двух высоковольтных линий - Днепровской, энергоснабжение по отключенной резервной линии восстанавливается, угрозы безопасности нет. По данным МАГАТЭ, повторный запуск линии "Ферросплавная-1" ожидается не ранее 1 марта.
"Запорожская АЭС уже 10 дней остается без резервного питания, в результате чего объект полностью зависит от единственной оставшейся линии 750 кВ, по которой поступает электроэнергия, необходимая для охлаждения шести реакторов и выполнения других важнейших функций по обеспечению ядерной безопасности и защиты", - говорится в сообщении МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.