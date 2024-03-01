https://ria.ru/20240301/yaponiya-1930388321.html

Япония на фоне ситуации в Газе призвала соблюдать нормы гуманитарного права

Япония на фоне ситуации в Газе призвала соблюдать нормы гуманитарного права - РИА Новости, 01.03.2024

Япония на фоне ситуации в Газе призвала соблюдать нормы гуманитарного права

Правительство Японии продолжает придерживаться позиции, что Израиль, который подвергся нападению со стороны ХАМАС, имеет право на защиту своего государства,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T06:31

2024-03-01T06:31

2024-03-01T06:31

в мире

япония

израиль

ёко камикава

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Правительство Японии продолжает придерживаться позиции, что Израиль, который подвергся нападению со стороны ХАМАС, имеет право на защиту своего государства, однако настаивает, что все действия должны осуществляться в рамках международного и, в первую очередь, гуманитарного права, заявила в ходе пресс-конференции глава японского МИД Ёко Камикава. "Как мы заявляли и ранее, правительство Японии придерживается позиции, что Израиль, который подвергся нападению со стороны ХАМАС, имеет право на защиту своего государства и жителей в рамках международного права. В то же время мы полагаем, что все действия должны осуществляться в рамках международного права. И в любых обстоятельствах базовые принципы гуманитарного права должны соблюдаться", - отметила министр. При этом Камикава не стала прямо комментировать информацию по израильскому удару по улице Ар-Рашид на западе города Газа во время раздачи гуманитарной помощи, отметив, что "в настоящее время полная оценка ситуации затруднительна", поэтому "неправильно было бы давать правовую оценку действиям Израиля" в целом. Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате возникла давка, в которой несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари на брифинге заявил, что израильские солдаты открыли огонь, когда возникла угроза из-за надвигающейся на них толпы.

https://ria.ru/20231105/gaza-1907535757.html

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в мире, япония, израиль, ёко камикава, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году