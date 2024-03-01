Рейтинг@Mail.ru
Япония на фоне ситуации в Газе призвала соблюдать нормы гуманитарного права - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:31 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/yaponiya-1930388321.html
Япония на фоне ситуации в Газе призвала соблюдать нормы гуманитарного права
Япония на фоне ситуации в Газе призвала соблюдать нормы гуманитарного права - РИА Новости, 01.03.2024
Япония на фоне ситуации в Газе призвала соблюдать нормы гуманитарного права
Правительство Японии продолжает придерживаться позиции, что Израиль, который подвергся нападению со стороны ХАМАС, имеет право на защиту своего государства,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T06:31
2024-03-01T06:31
в мире
япония
израиль
ёко камикава
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_456:692:2866:2048_1920x0_80_0_0_629dca03b036c6500c25d6f4711a8005.jpg
ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Правительство Японии продолжает придерживаться позиции, что Израиль, который подвергся нападению со стороны ХАМАС, имеет право на защиту своего государства, однако настаивает, что все действия должны осуществляться в рамках международного и, в первую очередь, гуманитарного права, заявила в ходе пресс-конференции глава японского МИД Ёко Камикава. "Как мы заявляли и ранее, правительство Японии придерживается позиции, что Израиль, который подвергся нападению со стороны ХАМАС, имеет право на защиту своего государства и жителей в рамках международного права. В то же время мы полагаем, что все действия должны осуществляться в рамках международного права. И в любых обстоятельствах базовые принципы гуманитарного права должны соблюдаться", - отметила министр. При этом Камикава не стала прямо комментировать информацию по израильскому удару по улице Ар-Рашид на западе города Газа во время раздачи гуманитарной помощи, отметив, что "в настоящее время полная оценка ситуации затруднительна", поэтому "неправильно было бы давать правовую оценку действиям Израиля" в целом. Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате возникла давка, в которой несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари на брифинге заявил, что израильские солдаты открыли огонь, когда возникла угроза из-за надвигающейся на них толпы.
https://ria.ru/20231105/gaza-1907535757.html
япония
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_495:435:2646:2048_1920x0_80_0_0_4b2fa576a25ab8c96d0349ef5f3ec09c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, израиль, ёко камикава, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Япония, Израиль, Ёко Камикава, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Япония на фоне ситуации в Газе призвала соблюдать нормы гуманитарного права

МИД Японии на фоне ситуации в Газе призвал к соблюдению норм гуманитарного права

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Правительство Японии продолжает придерживаться позиции, что Израиль, который подвергся нападению со стороны ХАМАС, имеет право на защиту своего государства, однако настаивает, что все действия должны осуществляться в рамках международного и, в первую очередь, гуманитарного права, заявила в ходе пресс-конференции глава японского МИД Ёко Камикава.
«
"Как мы заявляли и ранее, правительство Японии придерживается позиции, что Израиль, который подвергся нападению со стороны ХАМАС, имеет право на защиту своего государства и жителей в рамках международного права. В то же время мы полагаем, что все действия должны осуществляться в рамках международного права. И в любых обстоятельствах базовые принципы гуманитарного права должны соблюдаться", - отметила министр.
При этом Камикава не стала прямо комментировать информацию по израильскому удару по улице Ар-Рашид на западе города Газа во время раздачи гуманитарной помощи, отметив, что "в настоящее время полная оценка ситуации затруднительна", поэтому "неправильно было бы давать правовую оценку действиям Израиля" в целом.
Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате возникла давка, в которой несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари на брифинге заявил, что израильские солдаты открыли огонь, когда возникла угроза из-за надвигающейся на них толпы.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Япония и Иордания заявили о продолжении сотрудничества в секторе Газа
5 ноября 2023, 08:21
 
В миреЯпонияИзраильЁко КамикаваХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала