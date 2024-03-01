https://ria.ru/20240301/vzyatka-1930392705.html

Врача СМП Владивостока обвинили в получении взятки от ритуальной компании

Врача СМП Владивостока обвинили в получении взятки от ритуальной компании - РИА Новости, 01.03.2024

Врача СМП Владивостока обвинили в получении взятки от ритуальной компании

Во Владивостоке будут судить старшего врача городской станции скорой помощи, которая подозревается в получении крупной взятки от ритуальной компании за передачу РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T07:57

2024-03-01T07:57

2024-03-01T07:57

владивосток

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Во Владивостоке будут судить старшего врача городской станции скорой помощи, которая подозревается в получении крупной взятки от ритуальной компании за передачу информации об умерших и контактов их родственников, сообщает прокуратура Приморья. "Прокурор края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере)", - говорится в сообщении надзорного ведомства. По версии следствия, обвиняемая, занимая должность старшего врача КГБУЗ "Станции скорой медицинской помощи г. Владивостока", с апреля по июль 2023 года получила от представителя ритуальной компании ПАО "Стикс-П" взятку более 200 тысяч рублей за предоставление информации о смерти граждан, передачу их персональных данных и номеров телефонов их родственников. Взяткодатель использовал эту информацию для оказания ритуальных услуг. Отмечается, что женщина уже имеет судимость за аналогичное преступление. После вручения ей копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Уточняется, что в отношении взяткодателя уголовное дело выделено в отдельное производство, следствие по нему продолжается.

https://ria.ru/20240219/vzyatka-1928288458.html

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владивосток, происшествия, россия