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Программа Путина обеспечит рост ВВП в три процента, заявил Решетников - РИА Новости, 01.03.2024
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13:47 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/vvp-1930475851.html
Программа Путина обеспечит рост ВВП в три процента, заявил Решетников
Программа Путина обеспечит рост ВВП в три процента, заявил Решетников - РИА Новости, 01.03.2024
Программа Путина обеспечит рост ВВП в три процента, заявил Решетников
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию содержит план действий, который позволит поддержать текущую позитивную динамику ВВП России и... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:47
2024-03-01T13:47
послание президента федеральному собранию —  2024 
максим решетников
экономика
россия
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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АБУ-ДАБИ, 1 мар - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию содержит план действий, который позволит поддержать текущую позитивную динамику ВВП России и обеспечить рост экономики на уровне 3% к 2030 году, считает министр экономического развития Максим Решетников. "Мощный каркас экономических решений, который сейчас был озвучен в послании и будет заложен в план действий, насыщен ресурсами, позволит поддержать позитивную динамику, которая сейчас есть, с выходом на рост экономики в 3% к 2030 году. Окончательные цифры по динамике в апреле представим", - сказал Решетников журналистам. Министр отметил, что послание Федеральному собранию, с которым президент выступил в четверг, представляет по сути комплексную программу развития страны до 2030 года. "В нем много треков обозначено. Из того, что особо значимо для экономики - это все, что касается развития экономики предложения. Это трек, связанный с нацпроектом технологического лидерства, достаточно большая повестка заявлена. Здесь в основе лежат собственные технологии, которые должны поддержать экономику предложения - это станкостроение, микроэлектроника, беспилотники и так далее. Это важно для экономики предложения", - отметил Решетников. Он также подчеркнул, что для Минэкономразвития как для отраслевого ведомства ценно то внимание, которое президент уделил вопросу развития туризма. "Поставлены задачи со стороны президента - это значит, что и ресурсы с учетом этого тоже будут выделяться. Мы сейчас нацпроект доделываем", - указал глава Минэкономразвития. Среди других важных для экономики блоков Решетников отметил темы поддержки инвестиций и регионов. Он напомнил, что президент предложил направлять средства, которые регионы возвращают по кредитам в федеральный бюджет, на выдачу новых инфраструктурных кредитов для регионов. "По поддержке регионов - это и списание задолженности при условии, что регионы будут направлять средства на поддержку инфраструктуры, то о чем регионы просили; и инфраструктурные бюджетные кредиты", - отметил министр. Что касается программы инфраструктурных бюджетных кредитов, рассказал Решетников, то в последние годы она оказывала значимое влияние на инвестиции в регионах. "Регионы особенно в последнее время концентрировали эти средства на проектах по поддержке производства, инфраструктуры, ОЭЗ, промышленных парков и так далее - такая ощутимая поддержка инвесторам оказывалась. И важно, что эта поддержка будет продолжена", - подчеркнул министр. "Важно, что президент поддержал продолжение тех инструментов, которые за эти годы были наработаны. Многие из них сейчас находятся на пике эффективности", - заключил Решетников. ВВП России в 2023 году, по первой оценке Росстата, увеличился на 3,6%. По прогнозу властей, в 2024 году рост экономики замедлится до 2,3% после восстановительного роста прошлого года.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240301/ideya-1930337280.html
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
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послание президента федеральному собранию —  2024 , максим решетников, экономика, россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Максим Решетников, Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Программа Путина обеспечит рост ВВП в три процента, заявил Решетников

Решетников: комплекс мер из послания Путина обеспечат рост ВВП на 3% к 2030 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
АБУ-ДАБИ, 1 мар - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию содержит план действий, который позволит поддержать текущую позитивную динамику ВВП России и обеспечить рост экономики на уровне 3% к 2030 году, считает министр экономического развития Максим Решетников.
"Мощный каркас экономических решений, который сейчас был озвучен в послании и будет заложен в план действий, насыщен ресурсами, позволит поддержать позитивную динамику, которая сейчас есть, с выходом на рост экономики в 3% к 2030 году. Окончательные цифры по динамике в апреле представим", - сказал Решетников журналистам.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Путин зафиксировал новый договор власти с народом
Вчера, 08:00
Министр отметил, что послание Федеральному собранию, с которым президент выступил в четверг, представляет по сути комплексную программу развития страны до 2030 года. "В нем много треков обозначено. Из того, что особо значимо для экономики - это все, что касается развития экономики предложения. Это трек, связанный с нацпроектом технологического лидерства, достаточно большая повестка заявлена. Здесь в основе лежат собственные технологии, которые должны поддержать экономику предложения - это станкостроение, микроэлектроника, беспилотники и так далее. Это важно для экономики предложения", - отметил Решетников.
Он также подчеркнул, что для Минэкономразвития как для отраслевого ведомства ценно то внимание, которое президент уделил вопросу развития туризма. "Поставлены задачи со стороны президента - это значит, что и ресурсы с учетом этого тоже будут выделяться. Мы сейчас нацпроект доделываем", - указал глава Минэкономразвития.
Среди других важных для экономики блоков Решетников отметил темы поддержки инвестиций и регионов. Он напомнил, что президент предложил направлять средства, которые регионы возвращают по кредитам в федеральный бюджет, на выдачу новых инфраструктурных кредитов для регионов. "По поддержке регионов - это и списание задолженности при условии, что регионы будут направлять средства на поддержку инфраструктуры, то о чем регионы просили; и инфраструктурные бюджетные кредиты", - отметил министр.
Что касается программы инфраструктурных бюджетных кредитов, рассказал Решетников, то в последние годы она оказывала значимое влияние на инвестиции в регионах. "Регионы особенно в последнее время концентрировали эти средства на проектах по поддержке производства, инфраструктуры, ОЭЗ, промышленных парков и так далее - такая ощутимая поддержка инвесторам оказывалась. И важно, что эта поддержка будет продолжена", - подчеркнул министр.
"Время героев". Послание Путина Федеральному собранию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
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1 из 12
© РИА Новости / POOL

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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4 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
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10 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

Люди смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в кинотеатре в ТРК Шкиперский молл в Санкт-Петербурге

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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11 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Участник турнира Игры Будущего смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в Казани

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 12

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 12

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12
"Важно, что президент поддержал продолжение тех инструментов, которые за эти годы были наработаны. Многие из них сейчас находятся на пике эффективности", - заключил Решетников.
ВВП России в 2023 году, по первой оценке Росстата, увеличился на 3,6%. По прогнозу властей, в 2024 году рост экономики замедлится до 2,3% после восстановительного роста прошлого года.
Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Россия дождалась смены элит
Вчера, 08:00
 
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 Максим РешетниковЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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