https://ria.ru/20240301/vsu-1930464380.html

"Темп растет". СМИ раскрыли, чего лишились ВСУ

"Темп растет". СМИ раскрыли, чего лишились ВСУ - РИА Новости, 01.03.2024

"Темп растет". СМИ раскрыли, чего лишились ВСУ

После освобождения Авдеевки российские военные не дают ВСУ какой-либо передышки, сообщает Business Insider. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:09

2024-03-01T13:09

2024-03-01T13:09

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авдеевка

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сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. После освобождения Авдеевки российские военные не дают ВСУ какой-либо передышки, сообщает Business Insider."Российские войска продвигаются вглубь восточной части Украины, наращивая темп после взятия Авдеевки почти две недели назад", — говорится в материале.Как указал журналист, российские военные продолжают оказывать давление на украинцев после освобождения одного из ключевых городов, лишая их передышки, которая позволила бы ВСУ укрепить оборону.ВС России за минувшую неделю освободили несколько населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930419698.html

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политика, в мире, авдеевка, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины