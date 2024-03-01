Рейтинг@Mail.ru
"Темп растет". СМИ раскрыли, чего лишились ВСУ - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/vsu-1930464380.html
"Темп растет". СМИ раскрыли, чего лишились ВСУ
"Темп растет". СМИ раскрыли, чего лишились ВСУ - РИА Новости, 01.03.2024
"Темп растет". СМИ раскрыли, чего лишились ВСУ
После освобождения Авдеевки российские военные не дают ВСУ какой-либо передышки, сообщает Business Insider. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:09
2024-03-01T13:09
политика
в мире
авдеевка
украина
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869091898_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b6cb3e188d3243d8b540b2244ac1ba2.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. После освобождения Авдеевки российские военные не дают ВСУ какой-либо передышки, сообщает Business Insider.&quot;Российские войска продвигаются вглубь восточной части Украины, наращивая темп после взятия Авдеевки почти две недели назад&quot;, — говорится в материале.Как указал журналист, российские военные продолжают оказывать давление на украинцев после освобождения одного из ключевых городов, лишая их передышки, которая позволила бы ВСУ укрепить оборону.ВС России за минувшую неделю освободили несколько населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930419698.html
авдеевка
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869091898_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_5958b4ee4c667e3db82b3679977c0122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, в мире, авдеевка, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Политика, В мире, Авдеевка, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Темп растет". СМИ раскрыли, чего лишились ВСУ

BI: после освобождения Авдеевки ВС России лишают ВСУ какой-либо передышки

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. После освобождения Авдеевки российские военные не дают ВСУ какой-либо передышки, сообщает Business Insider.
«

"Российские войска продвигаются вглубь восточной части Украины, наращивая темп после взятия Авдеевки почти две недели назад", — говорится в материале.

Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
"Русские главенствуют". В США сообщили о панике Запада из-за Украины
Вчера, 11:45
Как указал журналист, российские военные продолжают оказывать давление на украинцев после освобождения одного из ключевых городов, лишая их передышки, которая позволила бы ВСУ укрепить оборону.
ВС России за минувшую неделю освободили несколько населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Вашингтон это признал. Стало известно, что произойдет на Украине
Вчера, 11:06
 
ПолитикаВ миреАвдеевкаУкраинаРоссияСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала