https://ria.ru/20240301/vremyageroev-1930563164.html
В России заработал официальный сайт программы "Время героев"
В России заработал официальный сайт программы "Время героев" - РИА Новости, 01.03.2024
В России заработал официальный сайт программы "Время героев"
В России заработал официальный сайт программы "Время героев", сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:01
2024-03-01T18:01
2024-03-01T19:00
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В России заработал официальный сайт программы "Время героев", сообщил корреспондент РИА Новости.Основная цель программы — подготовка компетентных высококвалифицированных руководителей для последующей работы в органах госвласти и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.На сайте "Времягероев.рф" указано, что участники отбора смогут пройти обучение по программе Высшей школы государственного управления в мастерской управления "Сенеж", а также получат персональных наставников и коучей со старта учебного процесса.Информацию о программе "Время героев" будут доводить до военнослужащих. Для участников СВО откроют центры дистанционной оценки. Военные смогут приехать туда и подать заявку на участие в программе, заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и при необходимости написать эссе или пройти собеседование. Остальные участники должны зарегистрироваться самостоятельно через личный кабинет на сайте, заполнить анкету, написать эссе и пройти онлайн-тестирование по управленческим способностям.По итогам программы планируют сформировать команду современных управленцев для выдвижения на высокие управленческие должности.Заполнение анкеты будет доступно с 3 марта, зарегистрироваться на сайте можно до 12:00 8 апреля. На портале также даны рекомендации по написанию эссе. Все участники программы получат онлайн-обучение на платформе РАНХиГС.
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
В России заработал официальный сайт программы "Время героев"
В России стал активен официальный сайт программы "Времягероев.рф"
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
В России заработал официальный сайт программы "Время героев
", сообщил корреспондент РИА Новости.
О ее старте объявил накануне при оглашении послания Федеральному собранию Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что в программе смогут принять участие бойцы и ветераны спецоперации с российским гражданством, высшим образованием, управленческим опытом и отсутствием судимостей. По его словам, ее будут реализовывать на базе мастерской "Сенеж" со стороны Высшей школы госуправления РАНХиГС.
Россия дождалась смены элит
Основная цель программы — подготовка компетентных высококвалифицированных руководителей для последующей работы в органах госвласти и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.
На сайте "Времягероев.рф" указано, что участники отбора смогут пройти обучение по программе Высшей школы государственного управления в мастерской управления "Сенеж", а также получат персональных наставников и коучей со старта учебного процесса.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
Информацию о программе "Время героев" будут доводить до военнослужащих. Для участников СВО откроют центры дистанционной оценки. Военные смогут приехать туда и подать заявку на участие в программе, заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и при необходимости написать эссе или пройти собеседование. Остальные участники должны зарегистрироваться самостоятельно через личный кабинет на сайте, заполнить анкету, написать эссе и пройти онлайн-тестирование по управленческим способностям.
По итогам программы планируют сформировать команду современных управленцев для выдвижения на высокие управленческие должности.
Заполнение анкеты будет доступно с 3 марта, зарегистрироваться на сайте можно до 12:00 8 апреля. На портале также даны рекомендации по написанию эссе. Все участники программы получат онлайн-обучение на платформе РАНХиГС.