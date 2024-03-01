https://ria.ru/20240301/vremyageroev-1930563164.html

В России заработал официальный сайт программы "Время героев"

В России заработал официальный сайт программы "Время героев" - РИА Новости, 01.03.2024

В России заработал официальный сайт программы "Время героев"

В России заработал официальный сайт программы "Время героев", сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T18:01

2024-03-01T18:01

2024-03-01T19:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В России заработал официальный сайт программы "Время героев", сообщил корреспондент РИА Новости.Основная цель программы — подготовка компетентных высококвалифицированных руководителей для последующей работы в органах госвласти и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.На сайте "Времягероев.рф" указано, что участники отбора смогут пройти обучение по программе Высшей школы государственного управления в мастерской управления "Сенеж", а также получат персональных наставников и коучей со старта учебного процесса.Информацию о программе "Время героев" будут доводить до военнослужащих. Для участников СВО откроют центры дистанционной оценки. Военные смогут приехать туда и подать заявку на участие в программе, заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и при необходимости написать эссе или пройти собеседование. Остальные участники должны зарегистрироваться самостоятельно через личный кабинет на сайте, заполнить анкету, написать эссе и пройти онлайн-тестирование по управленческим способностям.По итогам программы планируют сформировать команду современных управленцев для выдвижения на высокие управленческие должности.Заполнение анкеты будет доступно с 3 марта, зарегистрироваться на сайте можно до 12:00 8 апреля. На портале также даны рекомендации по написанию эссе. Все участники программы получат онлайн-обучение на платформе РАНХиГС.

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024