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В России заработал официальный сайт программы "Время героев" - РИА Новости, 01.03.2024
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18:01 01.03.2024 (обновлено: 19:00 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/vremyageroev-1930563164.html
В России заработал официальный сайт программы "Время героев"
В России заработал официальный сайт программы "Время героев" - РИА Новости, 01.03.2024
В России заработал официальный сайт программы "Время героев"
В России заработал официальный сайт программы "Время героев", сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:01
2024-03-01T19:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В России заработал официальный сайт программы "Время героев", сообщил корреспондент РИА Новости.Основная цель программы — подготовка компетентных высококвалифицированных руководителей для последующей работы в органах госвласти и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.На сайте "Времягероев.рф" указано, что участники отбора смогут пройти обучение по программе Высшей школы государственного управления в мастерской управления "Сенеж", а также получат персональных наставников и коучей со старта учебного процесса.Информацию о программе "Время героев" будут доводить до военнослужащих. Для участников СВО откроют центры дистанционной оценки. Военные смогут приехать туда и подать заявку на участие в программе, заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и при необходимости написать эссе или пройти собеседование. Остальные участники должны зарегистрироваться самостоятельно через личный кабинет на сайте, заполнить анкету, написать эссе и пройти онлайн-тестирование по управленческим способностям.По итогам программы планируют сформировать команду современных управленцев для выдвижения на высокие управленческие должности.Заполнение анкеты будет доступно с 3 марта, зарегистрироваться на сайте можно до 12:00 8 апреля. На портале также даны рекомендации по написанию эссе. Все участники программы получат онлайн-обучение на платформе РАНХиГС.
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
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общество, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
В России заработал официальный сайт программы "Время героев"

В России стал активен официальный сайт программы "Времягероев.рф"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В России заработал официальный сайт программы "Время героев", сообщил корреспондент РИА Новости.

О ее старте объявил накануне при оглашении послания Федеральному собранию Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что в программе смогут принять участие бойцы и ветераны спецоперации с российским гражданством, высшим образованием, управленческим опытом и отсутствием судимостей. По его словам, ее будут реализовывать на базе мастерской "Сенеж" со стороны Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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Основная цель программы — подготовка компетентных высококвалифицированных руководителей для последующей работы в органах госвласти и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.
На сайте "Времягероев.рф" указано, что участники отбора смогут пройти обучение по программе Высшей школы государственного управления в мастерской управления "Сенеж", а также получат персональных наставников и коучей со старта учебного процесса.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Информацию о программе "Время героев" будут доводить до военнослужащих. Для участников СВО откроют центры дистанционной оценки. Военные смогут приехать туда и подать заявку на участие в программе, заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и при необходимости написать эссе или пройти собеседование. Остальные участники должны зарегистрироваться самостоятельно через личный кабинет на сайте, заполнить анкету, написать эссе и пройти онлайн-тестирование по управленческим способностям.
По итогам программы планируют сформировать команду современных управленцев для выдвижения на высокие управленческие должности.
Заполнение анкеты будет доступно с 3 марта, зарегистрироваться на сайте можно до 12:00 8 апреля. На портале также даны рекомендации по написанию эссе. Все участники программы получат онлайн-обучение на платформе РАНХиГС.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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