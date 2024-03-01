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АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей - РИА Новости, 01.03.2024
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18:48 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/vkladchiki-1930575156.html
АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей
АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей - РИА Новости, 01.03.2024
АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей, сообщает агентство. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:48
2024-03-01T18:48
экономика
агентство по страхованию вкладов
уралсиб (финансовая корпорация)
отзыв лицензии у киви банка
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей, сообщает агентство. "С 29 февраля 2024 года страховое возмещение получили 1458 вкладчиков в "Киви Банка" (АО) на сумму 880,3 миллиона рублей. Это составляет 20% объема страховой ответственности государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) по данному банку", - говорится в сообщении. Выплаты производятся через "Уралсиб", действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. АСВ также напоминает владельцам Qiwi-кошельков и юрлицам, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, что денежные средства, размещенные ими в банке, страхованию не подлежат. Для возврата средств им необходимо подать требование кредитора либо лично, либо по почте в отделение "Киви банка".
https://ria.ru/20240301/bank-1930526955.html
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экономика, агентство по страхованию вкладов, уралсиб (финансовая корпорация), отзыв лицензии у киви банка
Экономика, Агентство по страхованию вкладов, Уралсиб (финансовая корпорация), Отзыв лицензии у КИВИ Банка
АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей

АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей за два дня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Агентства по страхованию вкладов
Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей, сообщает агентство.
«
"С 29 февраля 2024 года страховое возмещение получили 1458 вкладчиков в "Киви Банка" (АО) на сумму 880,3 миллиона рублей. Это составляет 20% объема страховой ответственности государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) по данному банку", - говорится в сообщении.
Выплаты производятся через "Уралсиб", действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.
АСВ также напоминает владельцам Qiwi-кошельков и юрлицам, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, что денежные средства, размещенные ими в банке, страхованию не подлежат. Для возврата средств им необходимо подать требование кредитора либо лично, либо по почте в отделение "Киви банка".
Отделение банка QIWI в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
СМИ: ФСБ проверяет КИВИ Банк
Вчера, 16:12
 
ЭкономикаАгентство по страхованию вкладовУралсиб (финансовая корпорация)Отзыв лицензии у КИВИ Банка
 
 
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