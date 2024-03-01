https://ria.ru/20240301/vkladchiki-1930575156.html
АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей
АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей - РИА Новости, 01.03.2024
АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей, сообщает агентство. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:48
2024-03-01T18:48
2024-03-01T18:48
экономика
агентство по страхованию вкладов
уралсиб (финансовая корпорация)
отзыв лицензии у киви банка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142677/74/1426777403_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_978141d0f4ed8aa5f941716d66d824d2.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей, сообщает агентство. "С 29 февраля 2024 года страховое возмещение получили 1458 вкладчиков в "Киви Банка" (АО) на сумму 880,3 миллиона рублей. Это составляет 20% объема страховой ответственности государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) по данному банку", - говорится в сообщении. Выплаты производятся через "Уралсиб", действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. АСВ также напоминает владельцам Qiwi-кошельков и юрлицам, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, что денежные средства, размещенные ими в банке, страхованию не подлежат. Для возврата средств им необходимо подать требование кредитора либо лично, либо по почте в отделение "Киви банка".
https://ria.ru/20240301/bank-1930526955.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142677/74/1426777403_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_52660e3a2039e57193ea13e03ab73ec0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, агентство по страхованию вкладов, уралсиб (финансовая корпорация), отзыв лицензии у киви банка
Экономика, Агентство по страхованию вкладов, Уралсиб (финансовая корпорация), Отзыв лицензии у КИВИ Банка
АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей
АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей за два дня