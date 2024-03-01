https://ria.ru/20240301/vkladchiki-1930575156.html

АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей

АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей - РИА Новости, 01.03.2024

АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей, сообщает агентство. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T18:48

2024-03-01T18:48

2024-03-01T18:48

экономика

агентство по страхованию вкладов

уралсиб (финансовая корпорация)

отзыв лицензии у киви банка

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля выплатило вкладчикам "Киви банка" 880,3 миллиона рублей, сообщает агентство. "С 29 февраля 2024 года страховое возмещение получили 1458 вкладчиков в "Киви Банка" (АО) на сумму 880,3 миллиона рублей. Это составляет 20% объема страховой ответственности государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) по данному банку", - говорится в сообщении. Выплаты производятся через "Уралсиб", действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. АСВ также напоминает владельцам Qiwi-кошельков и юрлицам, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, что денежные средства, размещенные ими в банке, страхованию не подлежат. Для возврата средств им необходимо подать требование кредитора либо лично, либо по почте в отделение "Киви банка".

https://ria.ru/20240301/bank-1930526955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, агентство по страхованию вкладов, уралсиб (финансовая корпорация), отзыв лицензии у киви банка