https://ria.ru/20240301/vich-1930409046.html
Правительство выделит дополнительные средства на лекарства для людей с ВИЧ
Правительство выделит дополнительные средства на лекарства для людей с ВИЧ - РИА Новости, 01.03.2024
Правительство выделит дополнительные средства на лекарства для людей с ВИЧ
Правительство в ближайшие три года будет дополнительно направлять по 1,1 миллиардов рублей ежегодно на закупку лекарств для больных гепатитами В, С и ВИЧ,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:32
2024-03-01T10:32
2024-03-01T10:32
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительство в ближайшие три года будет дополнительно направлять по 1,1 миллиардов рублей ежегодно на закупку лекарств для больных гепатитами В, С и ВИЧ, сообщила пресс-служба кабмина. "В ближайшие три года на закупку лекарственных препаратов для больных гепатитами В и С и инфицированных вирусом иммунодефицита человека будет дополнительно направляться по 1,1 миллиарда рублей ежегодно. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение направлено на сохранение стабильного лекарственного обеспечения таких граждан. С помощью федерального финансирования будут закуплены противовирусные медикаменты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это велпатасвир+софосбувир, глекапревир+пибрентасвир, гразопревир+элбасвир, даклатасвир и софосбувир. Централизованно закупать препараты будет Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России.
https://ria.ru/20240119/minzdrav-1922443129.html
https://ria.ru/20230815/vich-1889610440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Правительство выделит дополнительные средства на лекарства для людей с ВИЧ
На лекарства для больных ВИЧ и гепатитом выделят 1,1 миллиарда рублей