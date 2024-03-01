https://ria.ru/20240301/vich-1930409046.html

Правительство выделит дополнительные средства на лекарства для людей с ВИЧ

Правительство выделит дополнительные средства на лекарства для людей с ВИЧ - РИА Новости, 01.03.2024

Правительство выделит дополнительные средства на лекарства для людей с ВИЧ

Правительство в ближайшие три года будет дополнительно направлять по 1,1 миллиардов рублей ежегодно на закупку лекарств для больных гепатитами В, С и ВИЧ,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T10:32

2024-03-01T10:32

2024-03-01T10:32

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительство в ближайшие три года будет дополнительно направлять по 1,1 миллиардов рублей ежегодно на закупку лекарств для больных гепатитами В, С и ВИЧ, сообщила пресс-служба кабмина. "В ближайшие три года на закупку лекарственных препаратов для больных гепатитами В и С и инфицированных вирусом иммунодефицита человека будет дополнительно направляться по 1,1 миллиарда рублей ежегодно. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение направлено на сохранение стабильного лекарственного обеспечения таких граждан. С помощью федерального финансирования будут закуплены противовирусные медикаменты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это велпатасвир+софосбувир, глекапревир+пибрентасвир, гразопревир+элбасвир, даклатасвир и софосбувир. Централизованно закупать препараты будет Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России.

https://ria.ru/20240119/minzdrav-1922443129.html

https://ria.ru/20230815/vich-1889610440.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мишустин