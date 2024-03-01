https://ria.ru/20240301/veteran-1930579970.html

В ГД обратились к авиакомпании "Победа" из-за инцидента с ветераном СВО

В ГД обратились к авиакомпании "Победа" из-за инцидента с ветераном СВО - РИА Новости, 01.03.2024

В ГД обратились к авиакомпании "Победа" из-за инцидента с ветераном СВО

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась к генеральному директору авиакомпании "Победа" Дмитрию Тыщуку с просьбой провести проверку в... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T19:08

2024-03-01T19:08

2024-03-01T19:08

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

госдума рф

победа (авиакомпания)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731780269_0:71:3384:1974_1920x0_80_0_0_5ef10330c2c53610f43508101255f73e.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась к генеральному директору авиакомпании "Победа" Дмитрию Тыщуку с просьбой провести проверку в отношении случая, когда ветерана СВО высадили с рейса, запрос есть в распоряжении РИА Новости. Депутат ГД обратила внимание на информацию, поступившую в комитет, о том, что ветерана СВО сняли с рейса из-за подозрения, что тот курил в туалете. Однако, как пояснила депутат, "ни дыма, ни окурка в уборной никто не видел". "В связи с этим, прошу Вас, уважаемый Дмитрий Иванович, дать поручение провести проверку в отношении указанной информации и сообщить в комитет позицию авиакомпании по данному инциденту", - написано в обращении. Автор обращения отметила, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию подчеркнул, что подлинная элита - это те, кто служит России.

https://ria.ru/20240301/proverka-1930546641.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, госдума рф, победа (авиакомпания)