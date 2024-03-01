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В ГД обратились к авиакомпании "Победа" из-за инцидента с ветераном СВО - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:08 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/veteran-1930579970.html
В ГД обратились к авиакомпании "Победа" из-за инцидента с ветераном СВО
В ГД обратились к авиакомпании "Победа" из-за инцидента с ветераном СВО - РИА Новости, 01.03.2024
В ГД обратились к авиакомпании "Победа" из-за инцидента с ветераном СВО
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась к генеральному директору авиакомпании "Победа" Дмитрию Тыщуку с просьбой провести проверку в... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T19:08
2024-03-01T19:08
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
госдума рф
победа (авиакомпания)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась к генеральному директору авиакомпании "Победа" Дмитрию Тыщуку с просьбой провести проверку в отношении случая, когда ветерана СВО высадили с рейса, запрос есть в распоряжении РИА Новости. Депутат ГД обратила внимание на информацию, поступившую в комитет, о том, что ветерана СВО сняли с рейса из-за подозрения, что тот курил в туалете. Однако, как пояснила депутат, "ни дыма, ни окурка в уборной никто не видел". "В связи с этим, прошу Вас, уважаемый Дмитрий Иванович, дать поручение провести проверку в отношении указанной информации и сообщить в комитет позицию авиакомпании по данному инциденту", - написано в обращении. Автор обращения отметила, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию подчеркнул, что подлинная элита - это те, кто служит России.
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происшествия, россия, госдума рф, победа (авиакомпания)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Госдума РФ, Победа (авиакомпания)
В ГД обратились к авиакомпании "Победа" из-за инцидента с ветераном СВО

В ГД попросили проверить инцидент с высадкой ветерана СВО из самолета "Победы"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась к генеральному директору авиакомпании "Победа" Дмитрию Тыщуку с просьбой провести проверку в отношении случая, когда ветерана СВО высадили с рейса, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
Депутат ГД обратила внимание на информацию, поступившую в комитет, о том, что ветерана СВО сняли с рейса из-за подозрения, что тот курил в туалете. Однако, как пояснила депутат, "ни дыма, ни окурка в уборной никто не видел".
"В связи с этим, прошу Вас, уважаемый Дмитрий Иванович, дать поручение провести проверку в отношении указанной информации и сообщить в комитет позицию авиакомпании по данному инциденту", - написано в обращении. Автор обращения отметила, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию подчеркнул, что подлинная элита - это те, кто служит России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияГосдума РФПобеда (авиакомпания)
 
 
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