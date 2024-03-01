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В ГД обратились к авиакомпании "Победа" из-за инцидента с ветераном СВО
В ГД обратились к авиакомпании "Победа" из-за инцидента с ветераном СВО - РИА Новости, 01.03.2024
В ГД обратились к авиакомпании "Победа" из-за инцидента с ветераном СВО
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась к генеральному директору авиакомпании "Победа" Дмитрию Тыщуку с просьбой провести проверку в... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T19:08
2024-03-01T19:08
2024-03-01T19:08
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась к генеральному директору авиакомпании "Победа" Дмитрию Тыщуку с просьбой провести проверку в отношении случая, когда ветерана СВО высадили с рейса, запрос есть в распоряжении РИА Новости. Депутат ГД обратила внимание на информацию, поступившую в комитет, о том, что ветерана СВО сняли с рейса из-за подозрения, что тот курил в туалете. Однако, как пояснила депутат, "ни дыма, ни окурка в уборной никто не видел". "В связи с этим, прошу Вас, уважаемый Дмитрий Иванович, дать поручение провести проверку в отношении указанной информации и сообщить в комитет позицию авиакомпании по данному инциденту", - написано в обращении. Автор обращения отметила, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию подчеркнул, что подлинная элита - это те, кто служит России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, госдума рф, победа (авиакомпания)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Госдума РФ, Победа (авиакомпания)
В ГД обратились к авиакомпании "Победа" из-за инцидента с ветераном СВО
В ГД попросили проверить инцидент с высадкой ветерана СВО из самолета "Победы"
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась к генеральному директору авиакомпании "Победа" Дмитрию Тыщуку с просьбой провести проверку в отношении случая, когда ветерана СВО высадили с рейса, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
Депутат ГД обратила внимание на информацию, поступившую в комитет, о том, что ветерана СВО сняли с рейса из-за подозрения, что тот курил в туалете. Однако, как пояснила депутат, "ни дыма, ни окурка в уборной никто не видел".
"В связи с этим, прошу Вас, уважаемый Дмитрий Иванович, дать поручение провести проверку в отношении указанной информации и сообщить в комитет позицию авиакомпании по данному инциденту", - написано в обращении. Автор обращения отметила, что президент РФ Владимир Путин
в своем послании Федеральному собранию подчеркнул, что подлинная элита - это те, кто служит России.
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