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Преподал урок. СМИ раскрыли, как Путин поставил Макрона на место - РИА Новости, 01.03.2024
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14:05 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/urok-1930480734.html
Преподал урок. СМИ раскрыли, как Путин поставил Макрона на место
Преподал урок. СМИ раскрыли, как Путин поставил Макрона на место - РИА Новости, 01.03.2024
Преподал урок. СМИ раскрыли, как Путин поставил Макрона на место
Президент России Владимир Путин преподал урок своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, заявившему о возможной отправке западных войск на Украину, пишет... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:05
2024-03-01T14:05
в мире
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политика
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин преподал урок своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, заявившему о возможной отправке западных войск на Украину, пишет Sabah.&quot;Президент России Владимир Путин ответил французскому главе Эммануэлю Макрону, который недавно заявил, что не исключает отправки западных войск на Украину, отметив: &quot;Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными&quot;&quot;, — говорится в материале.Обозреватель предположил, что таким предупреждением российский лидер преподал Макрону урок, напомнив о судьбе предыдущих врагов России, а именно французского императора Наполеона Бонапарта.&quot;Тогда Наполеон в качестве плацдарма для нападения на Россию использовал Варшавское герцогство, созданное на землях Польши, которые он отвоевал у Пруссии. Сегодня же Макрон для нанесения удара хочет использовать Украину&quot;, — отметил журналист.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского президента конференция по поддержке Киева с участием лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил РИА Новости, что отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html
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в мире, украина, россия, эммануэль макрон, нато, владимир путин, наполеон бонапарт, политика
В мире, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, НАТО, Владимир Путин, Наполеон Бонапарт, Политика
Преподал урок. СМИ раскрыли, как Путин поставил Макрона на место

Sabah: Путин предостережением об интервенции Запада преподал Макрону урок

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин преподал урок своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, заявившему о возможной отправке западных войск на Украину, пишет Sabah.
«

"Президент России Владимир Путин ответил французскому главе Эммануэлю Макрону, который недавно заявил, что не исключает отправки западных войск на Украину, отметив: "Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными"", — говорится в материале.

Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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Вчера, 11:45
Обозреватель предположил, что таким предупреждением российский лидер преподал Макрону урок, напомнив о судьбе предыдущих врагов России, а именно французского императора Наполеона Бонапарта.
«

"Тогда Наполеон в качестве плацдарма для нападения на Россию использовал Варшавское герцогство, созданное на землях Польши, которые он отвоевал у Пруссии. Сегодня же Макрон для нанесения удара хочет использовать Украину", — отметил журналист.

В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского президента конференция по поддержке Киева с участием лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил РИА Новости, что отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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В миреУкраинаРоссияЭммануэль МакронНАТОВладимир ПутинНаполеон БонапартПолитика
 
 
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