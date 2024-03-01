https://ria.ru/20240301/ummaforum-1930379285.html

На мусульманском форуме UmmaForum в Москве представят уникальный проект

На мусульманском форуме UmmaForum в Москве представят уникальный проект - РИА Новости, 01.03.2024

На мусульманском форуме UmmaForum в Москве представят уникальный проект

Масштабное событие для мусульман UmmaForum в преддверии священного месяца Рамадан открывается в пятницу в российской столице, община представит уникальный... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T02:26

2024-03-01T02:26

2024-03-01T02:26

москва

ильдар аляутдинов

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Масштабное событие для мусульман UmmaForum в преддверии священного месяца Рамадан открывается в пятницу в российской столице, община представит уникальный проект MuslimMoscow, сообщил глава Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Ильдар Аляутдинов. "Трехдневный UmmaForum проводится в преддверии месяца поста Рамадан. Мы организуем лекции, мастер-классы, конкурсы, чтения. Специально для детей готовится отдельная зона с активными и познавательными играми. На форуме презентуем проект MuslimMoscow, представляющий собой афишу религиозных событий и интерактивную карту нашего города с указанием мусульманской инфраструктуры от кафе до молельных помещений. Также состоится премьера фильма "Москва мусульманская", - рассказал РИА Новости Ильдар Аляутдинов. По его словам, MuslimMoscow - это полноценная платформа, где каждый может заявить о себе и найти единомышленников. "Важно, чтобы каждый участник и гость почувствовал приближение Рамадана и был готов соблюдать пост", - заключил муфтий Аляутдинов.

https://ria.ru/20231213/zayavka-1915632694.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, ильдар аляутдинов