https://ria.ru/20240301/ummaforum-1930379285.html
На мусульманском форуме UmmaForum в Москве представят уникальный проект
На мусульманском форуме UmmaForum в Москве представят уникальный проект - РИА Новости, 01.03.2024
На мусульманском форуме UmmaForum в Москве представят уникальный проект
Масштабное событие для мусульман UmmaForum в преддверии священного месяца Рамадан открывается в пятницу в российской столице, община представит уникальный... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T02:26
2024-03-01T02:26
2024-03-01T02:26
москва
ильдар аляутдинов
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Масштабное событие для мусульман UmmaForum в преддверии священного месяца Рамадан открывается в пятницу в российской столице, община представит уникальный проект MuslimMoscow, сообщил глава Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Ильдар Аляутдинов. "Трехдневный UmmaForum проводится в преддверии месяца поста Рамадан. Мы организуем лекции, мастер-классы, конкурсы, чтения. Специально для детей готовится отдельная зона с активными и познавательными играми. На форуме презентуем проект MuslimMoscow, представляющий собой афишу религиозных событий и интерактивную карту нашего города с указанием мусульманской инфраструктуры от кафе до молельных помещений. Также состоится премьера фильма "Москва мусульманская", - рассказал РИА Новости Ильдар Аляутдинов. По его словам, MuslimMoscow - это полноценная платформа, где каждый может заявить о себе и найти единомышленников. "Важно, чтобы каждый участник и гость почувствовал приближение Рамадана и был готов соблюдать пост", - заключил муфтий Аляутдинов.
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москва, ильдар аляутдинов
Москва, Ильдар Аляутдинов
На мусульманском форуме UmmaForum в Москве представят уникальный проект
На мусульманском форуме UmmaForum в Москве представят проект MuslimMoscow
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Масштабное событие для мусульман UmmaForum в преддверии священного месяца Рамадан открывается в пятницу в российской столице, община представит уникальный проект MuslimMoscow, сообщил глава Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Ильдар Аляутдинов.
«
"Трехдневный UmmaForum проводится в преддверии месяца поста Рамадан. Мы организуем лекции, мастер-классы, конкурсы, чтения. Специально для детей готовится отдельная зона с активными и познавательными играми. На форуме презентуем проект MuslimMoscow, представляющий собой афишу религиозных событий и интерактивную карту нашего города с указанием мусульманской инфраструктуры от кафе до молельных помещений. Также состоится премьера фильма "Москва мусульманская", - рассказал РИА Новости Ильдар Аляутдинов.
По его словам, MuslimMoscow - это полноценная платформа, где каждый может заявить о себе и найти единомышленников.
"Важно, чтобы каждый участник и гость почувствовал приближение Рамадана и был готов соблюдать пост", - заключил муфтий Аляутдинов.
Стартовал прием заявок на KazanForum 2024