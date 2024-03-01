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В Польше задержали украинцев, нелегально торговавших виагрой - РИА Новости, 01.03.2024
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11:17 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/ukraintsy-1930421443.html
В Польше задержали украинцев, нелегально торговавших виагрой
В Польше задержали украинцев, нелегально торговавших виагрой - РИА Новости, 01.03.2024
В Польше задержали украинцев, нелегально торговавших виагрой
Польские правоохранительные органы задержали группу украинцев, которые занимались нелегальной торговлей в республике таблетками для улучшения потенции, сообщает РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:17
2024-03-01T11:17
в мире
польша
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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Польские правоохранительные органы задержали группу украинцев, которые занимались нелегальной торговлей в республике таблетками для улучшения потенции, сообщает радиостанция RMF FM. По данным радиостанции, Надвислянское отделение Пограничной стражи Польши наложило арест на несколько миллионов таблеток для потенции. В составе были обнаружены запрещенные к обороту в стране вещества. "Сотрудники из отделения в Окенче (международный аэропорт в Варшаве – ред.) обыскали три квартиры и нашли там 700 тысяч таблеток для потенции", - сообщила представитель Погранстражи Дагмара Белец. По ее словам, во время обыска также были обнаружены документы, связанные с арендой морского контейнера, в котором были найдены еще несколько миллионов таких таблеток. Трое подозреваемых граждан Украины отправлены под арест.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
В Польше задержали украинцев, нелегально торговавших виагрой

Польские пограничники задержали украинцев за нелегальную торговлю виагрой

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПольские пограничники
Польские пограничники - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Польские пограничники. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Польские правоохранительные органы задержали группу украинцев, которые занимались нелегальной торговлей в республике таблетками для улучшения потенции, сообщает радиостанция RMF FM.
По данным радиостанции, Надвислянское отделение Пограничной стражи Польши наложило арест на несколько миллионов таблеток для потенции. В составе были обнаружены запрещенные к обороту в стране вещества.
"Сотрудники из отделения в Окенче (международный аэропорт в Варшаве – ред.) обыскали три квартиры и нашли там 700 тысяч таблеток для потенции", - сообщила представитель Погранстражи Дагмара Белец. По ее словам, во время обыска также были обнаружены документы, связанные с арендой морского контейнера, в котором были найдены еще несколько миллионов таких таблеток.
Трое подозреваемых граждан Украины отправлены под арест.
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