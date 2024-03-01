https://ria.ru/20240301/ukraintsy-1930421443.html

В Польше задержали украинцев, нелегально торговавших виагрой

В Польше задержали украинцев, нелегально торговавших виагрой - РИА Новости, 01.03.2024

В Польше задержали украинцев, нелегально торговавших виагрой

Польские правоохранительные органы задержали группу украинцев, которые занимались нелегальной торговлей в республике таблетками для улучшения потенции, сообщает РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:17

2024-03-01T11:17

2024-03-01T11:17

в мире

польша

украина

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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Польские правоохранительные органы задержали группу украинцев, которые занимались нелегальной торговлей в республике таблетками для улучшения потенции, сообщает радиостанция RMF FM. По данным радиостанции, Надвислянское отделение Пограничной стражи Польши наложило арест на несколько миллионов таблеток для потенции. В составе были обнаружены запрещенные к обороту в стране вещества. "Сотрудники из отделения в Окенче (международный аэропорт в Варшаве – ред.) обыскали три квартиры и нашли там 700 тысяч таблеток для потенции", - сообщила представитель Погранстражи Дагмара Белец. По ее словам, во время обыска также были обнаружены документы, связанные с арендой морского контейнера, в котором были найдены еще несколько миллионов таких таблеток. Трое подозреваемых граждан Украины отправлены под арест.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина