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СМИ: двое артистов Львовской оперы после гастролей не вернулись на Украину - РИА Новости, 01.03.2024
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03:40 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930382692.html
СМИ: двое артистов Львовской оперы после гастролей не вернулись на Украину
СМИ: двое артистов Львовской оперы после гастролей не вернулись на Украину - РИА Новости, 01.03.2024
СМИ: двое артистов Львовской оперы после гастролей не вернулись на Украину
Двое артистов Львовской оперы после гастролей в Финляндии не вернулись на Украину, началось служебное расследование, сообщает в четверг украинское агентство... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T03:40
2024-03-01T03:40
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МОСКВА, 1 мар – РАИ Новости. Двое артистов Львовской оперы после гастролей в Финляндии не вернулись на Украину, началось служебное расследование, сообщает в четверг украинское агентство УНИАН. "Двое артистов Львовской оперы после гастролей в Финляндии не вернулись на Украину. Речь о солисте балета Андрее Михалихе и артисте балета Богдане Ключнике. На Украину также решила не возвращаться и жена Михалиха Юлия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Уточняется, что Львовская опера проводит служебное расследование. Украинское издание "Лига" ранее сообщало, что министерство молодежи и спорта Украины исключит из состава национальных сборных команд страны и лишит спортивных званий 309 спортсменов, не вернувшихся на территорию Украины с соревнований. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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в мире, украина, финляндия, москва, владимир зеленский
В мире, Украина, Финляндия, Москва, Владимир Зеленский
СМИ: двое артистов Львовской оперы после гастролей не вернулись на Украину

УНИАН: двое артистов Львовской оперы не вернулись на Украину из Финляндии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РАИ Новости. Двое артистов Львовской оперы после гастролей в Финляндии не вернулись на Украину, началось служебное расследование, сообщает в четверг украинское агентство УНИАН.
«
"Двое артистов Львовской оперы после гастролей в Финляндии не вернулись на Украину. Речь о солисте балета Андрее Михалихе и артисте балета Богдане Ключнике. На Украину также решила не возвращаться и жена Михалиха Юлия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Уточняется, что Львовская опера проводит служебное расследование.
Украинское издание "Лига" ранее сообщало, что министерство молодежи и спорта Украины исключит из состава национальных сборных команд страны и лишит спортивных званий 309 спортсменов, не вернувшихся на территорию Украины с соревнований.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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