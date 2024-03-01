https://ria.ru/20240301/ukraina-1930382692.html

СМИ: двое артистов Львовской оперы после гастролей не вернулись на Украину

СМИ: двое артистов Львовской оперы после гастролей не вернулись на Украину - РИА Новости, 01.03.2024

СМИ: двое артистов Львовской оперы после гастролей не вернулись на Украину

Двое артистов Львовской оперы после гастролей в Финляндии не вернулись на Украину, началось служебное расследование, сообщает в четверг украинское агентство... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T03:40

2024-03-01T03:40

2024-03-01T03:40

в мире

украина

финляндия

москва

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 1 мар – РАИ Новости. Двое артистов Львовской оперы после гастролей в Финляндии не вернулись на Украину, началось служебное расследование, сообщает в четверг украинское агентство УНИАН. "Двое артистов Львовской оперы после гастролей в Финляндии не вернулись на Украину. Речь о солисте балета Андрее Михалихе и артисте балета Богдане Ключнике. На Украину также решила не возвращаться и жена Михалиха Юлия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Уточняется, что Львовская опера проводит служебное расследование. Украинское издание "Лига" ранее сообщало, что министерство молодежи и спорта Украины исключит из состава национальных сборных команд страны и лишит спортивных званий 309 спортсменов, не вернувшихся на территорию Украины с соревнований. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240229/uklonisty-1930280886.html

украина

финляндия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, финляндия, москва, владимир зеленский