СМИ: двое артистов Львовской оперы после гастролей не вернулись на Украину
УНИАН: двое артистов Львовской оперы не вернулись на Украину из Финляндии
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар – РАИ Новости. Двое артистов Львовской оперы после гастролей в Финляндии не вернулись на Украину, началось служебное расследование, сообщает в четверг украинское агентство УНИАН.
«
"Двое артистов Львовской оперы после гастролей в Финляндии не вернулись на Украину. Речь о солисте балета Андрее Михалихе и артисте балета Богдане Ключнике. На Украину также решила не возвращаться и жена Михалиха Юлия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Уточняется, что Львовская опера проводит служебное расследование.
Украинское издание "Лига" ранее сообщало, что министерство молодежи и спорта Украины исключит из состава национальных сборных команд страны и лишит спортивных званий 309 спортсменов, не вернувшихся на территорию Украины с соревнований.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.