https://ria.ru/20240301/udary-1930467975.html

ВС России за неделю нанесли 23 высокоточных удара по украинским объектам

ВС России за неделю нанесли 23 высокоточных удара по украинским объектам - РИА Новости, 01.03.2024

ВС России за неделю нанесли 23 высокоточных удара по украинским объектам

Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 23 групповых удара ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:21

2024-03-01T13:21

2024-03-01T13:41

безопасность

россия

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 23 групповых удара ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В период с 24 февраля по 1 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов для военной техники. Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.Там отметили, что "все назначенные объекты поражены".

https://ria.ru/20240301/trebovanie-1930409684.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина