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ВС России за неделю нанесли 23 высокоточных удара по украинским объектам - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 01.03.2024 (обновлено: 13:41 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/udary-1930467975.html
ВС России за неделю нанесли 23 высокоточных удара по украинским объектам
ВС России за неделю нанесли 23 высокоточных удара по украинским объектам - РИА Новости, 01.03.2024
ВС России за неделю нанесли 23 высокоточных удара по украинским объектам
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 23 групповых удара ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:21
2024-03-01T13:41
безопасность
россия
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 23 групповых удара ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В период с 24 февраля по 1 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов для военной техники. Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.Там отметили, что "все назначенные объекты поражены".
https://ria.ru/20240301/trebovanie-1930409684.html
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безопасность, россия, украина
Безопасность, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине
ВС России за неделю нанесли 23 высокоточных удара по украинским объектам

ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по объектам ВПК Украины

© Минобороны РоссииКадры высокоточного удара
Кадры высокоточного удара
© Минобороны России
Кадры высокоточного удара. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 23 групповых удара ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"В период с 24 февраля по 1 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов для военной техники. Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что "все назначенные объекты поражены".
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