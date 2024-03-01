https://ria.ru/20240301/uchenye-1930557604.html

Ученые обнаружили новый вид морских слизней у берегов Англии

Ученые обнаружили новый вид морских слизней у берегов Англии - РИА Новости, 01.03.2024

Ученые обнаружили новый вид морских слизней у берегов Англии

Ученые из Великобритании и Испании обнаружили новый вид морских слизней в водах у юго-западного побережья Англии, говорится в пресс-релизе, опубликованном в... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:37

2024-03-01T17:37

2024-03-01T17:37

наука

испания

англия

великобритания

наука

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Ученые из Великобритании и Испании обнаружили новый вид морских слизней в водах у юго-западного побережья Англии, говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте центра научных исследований в области охраны окружающей среды, рыболовства и аквакультуры. Центр является подведомством британского министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. "Исследователи сделали волнительное открытие в водах у юго-западного побережья Англии. Учёные из центра научных исследований в области охраны окружающей среды, рыболовства и аквакультуры (CEFAS) и Кадисского университета, Испания идентифицировали новый вид морских слизней, названный Pleurobranchaea Britannica", - сказано в документе. Образцы нового вида слизней были собраны во время плановых исследований ещё в 2018 и 2019 годах, первоначально они были отнесены к уже известному виду морских слизней из рода Pleurobranchaea. Однако учитывая, что эти существа обитают в более южных водах и ранее никогда не были замечены у берегов Великобритании, у ученых возникли вопросы по поводу принадлежности собранных слизней. Находка была направлена исследователям в Испании, которые сообщили о том, что найденные слизни являются новым видом. Учёные полагают, что этот вид может потенциально обитать в водах Испании, Португалии, Франции и к юго-западу от пролива Ла-Манш, говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20220520/kity-1789640900.html

https://ria.ru/20210623/ryby-1738297932.html

испания

англия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

испания, англия, великобритания, наука