https://ria.ru/20240301/ubiystvo-1930552259.html
В центре Краснодара убили мужчину
В центре Краснодара убили мужчину - РИА Новости, 01.03.2024
В центре Краснодара убили мужчину
Человека убили в центре Краснодара, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:24
2024-03-01T17:24
2024-03-01T17:24
происшествия
краснодар
прокуратура краснодарского края
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КРАСНОДАР, 1 мар - РИА Новости. Человека убили в центре Краснодара, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "Человек убит на улице Буденного в городе Краснодаре, на место выехало руководство прокуратуры округа, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказали в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20231218/stroiteli-1916436998.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, прокуратура краснодарского края
Происшествия, Краснодар, Прокуратура Краснодарского края
В центре Краснодара убили мужчину
В центре Краснодара убили мужчину, прокуратура края устанавливает обстоятельства
КРАСНОДАР, 1 мар - РИА Новости. Человека убили в центре Краснодара, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"Человек убит на улице Буденного в городе Краснодаре, на место выехало руководство прокуратуры округа, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказали в надзорном ведомстве.
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