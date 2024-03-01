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В центре Краснодара убили мужчину - РИА Новости, 01.03.2024
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17:24 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/ubiystvo-1930552259.html
В центре Краснодара убили мужчину
В центре Краснодара убили мужчину - РИА Новости, 01.03.2024
В центре Краснодара убили мужчину
Человека убили в центре Краснодара, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:24
2024-03-01T17:24
происшествия
краснодар
прокуратура краснодарского края
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КРАСНОДАР, 1 мар - РИА Новости. Человека убили в центре Краснодара, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "Человек убит на улице Буденного в городе Краснодаре, на место выехало руководство прокуратуры округа, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказали в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20231218/stroiteli-1916436998.html
краснодар
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происшествия, краснодар, прокуратура краснодарского края
Происшествия, Краснодар, Прокуратура Краснодарского края
В центре Краснодара убили мужчину

В центре Краснодара убили мужчину, прокуратура края устанавливает обстоятельства

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 мар - РИА Новости. Человека убили в центре Краснодара, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"Человек убит на улице Буденного в городе Краснодаре, на место выехало руководство прокуратуры округа, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказали в надзорном ведомстве.
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ПроисшествияКраснодарПрокуратура Краснодарского края
 
 
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