https://ria.ru/20240301/ubiystvo-1930552259.html

В центре Краснодара убили мужчину

В центре Краснодара убили мужчину - РИА Новости, 01.03.2024

В центре Краснодара убили мужчину

Человека убили в центре Краснодара, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:24

2024-03-01T17:24

2024-03-01T17:24

происшествия

краснодар

прокуратура краснодарского края

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КРАСНОДАР, 1 мар - РИА Новости. Человека убили в центре Краснодара, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "Человек убит на улице Буденного в городе Краснодаре, на место выехало руководство прокуратуры округа, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказали в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20231218/stroiteli-1916436998.html

краснодар

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодар, прокуратура краснодарского края