https://ria.ru/20240301/turtsiya-1930405429.html
В Турции ситуацию с платежами назвали угрозой туристическому сезону
В Турции ситуацию с платежами назвали угрозой туристическому сезону - РИА Новости, 01.03.2024
В Турции ситуацию с платежами назвали угрозой туристическому сезону
Ситуация с платежами между Россией и Турцией угрожает туристическому сезону: российские туристы сталкиваются с препятствиями в использовании кредиток, а... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:08
2024-03-01T10:08
2024-03-01T10:09
турция
догу перинчек
санкции в отношении россии
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – РИА Новости. Ситуация с платежами между Россией и Турцией угрожает туристическому сезону: российские туристы сталкиваются с препятствиями в использовании кредиток, а турецкие компании не могут оплатить участие в туристических ярмарках в Москве, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек."В 2023 году Россия заняла самую большую долю в общем количестве туристов, приезжающих в Турцию. В прошлом году в Турцию приехало 56 миллионов 693 тысячи туристов. Россия, наш черноморский сосед, заняла первое место с 6 миллионами 313 тысячами туристов. Туристический сезон приближается. Турецкие компании не могут даже отправить плату за стенд для участия в туристических ярмарках, организуемых в Москве. Российские туристы столкнулись с препятствиями в пользовании кредитными картами и оплатах в иностранной валюте", - сказал политик.С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона."Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20240301/turtsiya-1930393559.html
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турция, догу перинчек, санкции в отношении россии, сша, россия
Турция, Догу Перинчек, Санкции в отношении России, США, Россия
В Турции ситуацию с платежами назвали угрозой туристическому сезону
Лидер партии "Родина": ситуация с платежами угрожает турсезону в Турции
АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – РИА Новости. Ситуация с платежами между Россией и Турцией угрожает туристическому сезону: российские туристы сталкиваются с препятствиями в использовании кредиток, а турецкие компании не могут оплатить участие в туристических ярмарках в Москве, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек.
«
"В 2023 году Россия заняла самую большую долю в общем количестве туристов, приезжающих в Турцию. В прошлом году в Турцию приехало 56 миллионов 693 тысячи туристов. Россия, наш черноморский сосед, заняла первое место с 6 миллионами 313 тысячами туристов. Туристический сезон приближается. Турецкие компании не могут даже отправить плату за стенд для участия в туристических ярмарках, организуемых в Москве. Российские туристы столкнулись с препятствиями в пользовании кредитными картами и оплатах в иностранной валюте", - сказал политик.
В Турции испугались проблем из-за санкций, введенных против России
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.
Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Минторг Турции прокомментировал данные об угрозах из-за торговли с Россией