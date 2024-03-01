https://ria.ru/20240301/turtsiya-1930405429.html

В Турции ситуацию с платежами назвали угрозой туристическому сезону

В Турции ситуацию с платежами назвали угрозой туристическому сезону - РИА Новости, 01.03.2024

В Турции ситуацию с платежами назвали угрозой туристическому сезону

Ситуация с платежами между Россией и Турцией угрожает туристическому сезону: российские туристы сталкиваются с препятствиями в использовании кредиток, а... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T10:08

2024-03-01T10:08

2024-03-01T10:09

турция

догу перинчек

санкции в отношении россии

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752110908_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_c20a6ae43998d36b20131a3efd54b80f.jpg

АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – РИА Новости. Ситуация с платежами между Россией и Турцией угрожает туристическому сезону: российские туристы сталкиваются с препятствиями в использовании кредиток, а турецкие компании не могут оплатить участие в туристических ярмарках в Москве, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек."В 2023 году Россия заняла самую большую долю в общем количестве туристов, приезжающих в Турцию. В прошлом году в Турцию приехало 56 миллионов 693 тысячи туристов. Россия, наш черноморский сосед, заняла первое место с 6 миллионами 313 тысячами туристов. Туристический сезон приближается. Турецкие компании не могут даже отправить плату за стенд для участия в туристических ярмарках, организуемых в Москве. Российские туристы столкнулись с препятствиями в пользовании кредитными картами и оплатах в иностранной валюте", - сказал политик.С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона."Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20240301/turtsiya-1930393559.html

https://ria.ru/20240228/turtsiya-1929911514.html

турция

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, догу перинчек, санкции в отношении россии, сша, россия