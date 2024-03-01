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В Турции испугались проблем из-за санкций, введенных против России - РИА Новости, 01.03.2024
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08:19 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/turtsiya-1930393559.html
В Турции испугались проблем из-за санкций, введенных против России
В Турции испугались проблем из-за санкций, введенных против России - РИА Новости, 01.03.2024
В Турции испугались проблем из-за санкций, введенных против России
Банки и частные компании Турции рискуют столкнуться с нехваткой иностранной валюты из-за платежных проблем с Россией, заявил РИА Новости председатель турецкой... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T08:19
2024-03-01T08:19
в мире
турция
россия
догу перинчек
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – РИА Новости. Банки и частные компании Турции рискуют столкнуться с нехваткой иностранной валюты из-за платежных проблем с Россией, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек. "На деловой мир оказывается серьезное давление с целью прекращения торговли между Россией и Турцией. Турецкие компании, участвующие в прямой или косвенной торговле, угрожают внести в черный список США. Наложение санкций на торговлю с Россией, за исключением продовольствия, наносит серьезный ущерб нашему экспорту и турецкой экономике. Турция экспортирует в соседнюю Россию не только необработанные продукты, фрукты и овощи. Экспорт нашего машиностроительного сектора достиг 2,5 миллиарда долларов. До недавнего времени Россия не входила даже в первую десятку по экспорту продукции машиностроительного сектора, сейчас она на втором месте. Однако из-за санкционного давления со стороны США наш экспорт стремительно падает", - сказал политик. По его словам, экспортные и импортные компании оказались не в состоянии найти иностранную валюту. "Поскольку большая часть турецкого экспорта основана на импорте, необходимость в иностранной валюте для поставок сырья и материалов поставила наших промышленников в затруднительное положение. Если торговля с Россией не будет налажена, нехватка иностранной валюты как у банков, так и у частных компаний усугубится", - сказал Перинчек. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20240228/zayavlenie-1929894483.html
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html
https://ria.ru/20240119/pridurki-1922234981.html
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в мире, турция, россия, догу перинчек
В мире, Турция, Россия, Догу Перинчек
В Турции испугались проблем из-за санкций, введенных против России

Политик: турецким компаниям может не хватить валюты из-за платежных проблем с РФ

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – РИА Новости. Банки и частные компании Турции рискуют столкнуться с нехваткой иностранной валюты из-за платежных проблем с Россией, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек.
"На деловой мир оказывается серьезное давление с целью прекращения торговли между Россией и Турцией. Турецкие компании, участвующие в прямой или косвенной торговле, угрожают внести в черный список США. Наложение санкций на торговлю с Россией, за исключением продовольствия, наносит серьезный ущерб нашему экспорту и турецкой экономике. Турция экспортирует в соседнюю Россию не только необработанные продукты, фрукты и овощи. Экспорт нашего машиностроительного сектора достиг 2,5 миллиарда долларов. До недавнего времени Россия не входила даже в первую десятку по экспорту продукции машиностроительного сектора, сейчас она на втором месте. Однако из-за санкционного давления со стороны США наш экспорт стремительно падает", - сказал политик.
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По его словам, экспортные и импортные компании оказались не в состоянии найти иностранную валюту.
"Поскольку большая часть турецкого экспорта основана на импорте, необходимость в иностранной валюте для поставок сырья и материалов поставила наших промышленников в затруднительное положение. Если торговля с Россией не будет налажена, нехватка иностранной валюты как у банков, так и у частных компаний усугубится", - сказал Перинчек.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.
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Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
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