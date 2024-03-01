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Турецкая партия призвала выслать из страны американских дипломатов - РИА Новости, 01.03.2024
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07:13 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/turtsiya-1930390607.html
Турецкая партия призвала выслать из страны американских дипломатов
Турецкая партия призвала выслать из страны американских дипломатов - РИА Новости, 01.03.2024
Турецкая партия призвала выслать из страны американских дипломатов
Председатель турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек призвал Анкару объявить персонами нон-грата американских дипломатов, угрожающих бизнесменам за... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T07:13
2024-03-01T07:13
догу перинчек
турция
алексей ерхов
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АНТАЛЬЯ, 1 мар – РИА Новости. Председатель турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек призвал Анкару объявить персонами нон-грата американских дипломатов, угрожающих бизнесменам за торговлю с Россией, по его словам, экономика находится в тупике из-за платежных проблем между Анкарой и Москвой. Ранее газета Aydınlık сообщала, дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией. Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения. "Турецкие компании, ведущие прямую или косвенную торговлю с Россией, находятся под угрозой включения в черный список США. Перевод иностранной валюты из России в Турцию находится под давлением США. В то время как Турция страдает от нехватки иностранной валюты, банки возвращают валюту, отправленную из России нашим компаниям. Экономика Турции находится в тупике из-за препятствий в торговле с Россией, нашим крупнейшим торговым партнером. Американские дипломаты, оказывающие давление и угрожающие нашим компаниям, должны быть объявлены персонами нон грата и высланы в свою страну", - заявил политик РИА Новости. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20240223/turtsiya-1929133462.html
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догу перинчек, турция, алексей ерхов
Догу Перинчек, Турция, Алексей Ерхов
Турецкая партия призвала выслать из страны американских дипломатов

Турецкая партия призвала выслать дипломатов США за угрозы по торговле с Россией

© AP Photo / SALVATORE DI NOLFIТурецкий политик Догу Перинчек
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFI
Турецкий политик Догу Перинчек. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 1 мар – РИА Новости. Председатель турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек призвал Анкару объявить персонами нон-грата американских дипломатов, угрожающих бизнесменам за торговлю с Россией, по его словам, экономика находится в тупике из-за платежных проблем между Анкарой и Москвой.
Ранее газета Aydınlık сообщала, дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией. Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения.
"Турецкие компании, ведущие прямую или косвенную торговлю с Россией, находятся под угрозой включения в черный список США. Перевод иностранной валюты из России в Турцию находится под давлением США. В то время как Турция страдает от нехватки иностранной валюты, банки возвращают валюту, отправленную из России нашим компаниям. Экономика Турции находится в тупике из-за препятствий в торговле с Россией, нашим крупнейшим торговым партнером. Американские дипломаты, оказывающие давление и угрожающие нашим компаниям, должны быть объявлены персонами нон грата и высланы в свою страну", - заявил политик РИА Новости.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
США будут препятствовать развитию отношений Турции и России, сообщают СМИ
23 февраля, 12:15
 
Догу ПеринчекТурцияАлексей Ерхов
 
 
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